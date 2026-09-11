Princesa norueguesa morre dois dias após funeral do irmão

Dois dias após comparecer ao funeral do irmão, a princesa Astrid, da Família Real Norueguesa, morreu nesta sexta-feira (11/9), aos 94 anos. O anúncio foi feito pela Casa Real, por meio de nota à imprensa.
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O rei da Noruega e sobrinho de Astrid, Haakon VIII, 53 anos, decretou luto e as bandeiras do palácio foram hasteadas a meio mastro. Haakon assumiu o papel de monarca há menos de um mês, já que herdou o trono após a morte do pai, Harald V, no dia 28 de agosto.
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"Sua Majestade o Rei recebeu com grande tristeza a notícia de que a Princesa Astrid faleceu. A princesa adormeceu hoje, sexta-feira, 11 de setembro, aos 94 anos", diz o comunicado da Casa Real.
Harald V, que era irmão de Astrid, foi sepultado nesta quarta-feira (9) após a realização de todos os ritos fúnebres da realeza. Na ocasião, Astrid encomendou uma coroa de flores com uma fita que carregava a mensagem: “Obrigada por tudo que vivemos juntos. Sua Astrid”.