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FAMÍLIA REAL

Princesa norueguesa morre dois dias após funeral do irmão

Integrante da Família Real Norueguesa morreu nesta sexta-feira (11/9); sobrinho e novo rei, Haakon VIII, decretou luto oficial

Princesa norueguesa morre dois dias após funeral do irmão - (crédito: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB / AFP)
Princesa norueguesa morre dois dias após funeral do irmão - (crédito: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB / AFP)

Dois dias após comparecer ao funeral do irmão, a princesa Astrid, da Família Real Norueguesa, morreu nesta sexta-feira (11/9), aos 94 anos. O anúncio foi feito pela Casa Real, por meio de nota à imprensa.

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O rei da Noruega e sobrinho de Astrid, Haakon VIII, 53 anos, decretou luto e as bandeiras do palácio foram hasteadas a meio mastro.  Haakon assumiu o papel de monarca há menos de um mês, já que herdou o trono após a morte do pai, Harald V, no dia 28 de agosto.

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"Sua Majestade o Rei recebeu com grande tristeza a notícia de que a Princesa Astrid faleceu. A princesa adormeceu hoje, sexta-feira, 11 de setembro, aos 94 anos", diz o comunicado da Casa Real.

Harald V, que era irmão de Astrid, foi sepultado nesta quarta-feira (9) após a realização de todos os ritos fúnebres da realeza. Na ocasião, Astrid encomendou uma coroa de flores com uma fita que carregava a mensagem: “Obrigada por tudo que vivemos juntos. Sua Astrid”.

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Correio Braziliense

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Por Correio Braziliense
postado em 11/09/2026 19:08
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