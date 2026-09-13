Invasor entra em propriedade de Kamala Harris, ex-vice-presidente dos EUA

Um invasor entrou na propriedade de Kamala Harris, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, em Malibu, na Califórnia - (crédito: Reuters)

Um invasor entrou na propriedade da ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Malibu, na Califórnia, na noite de sexta-feira, 11.

O indivíduo invadiu o terreno onde Harris e seu marido, Doug Emhoff, moram, mas foi impedido pela equipe de segurança antes de chegar à casa propriamente dita.

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Informações da AP apontam que a equipe de segurança de Harris alertou agentes do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, que foram até a casa por volta de 22h30. Ao chegarem, os policiais entraram em contato com o invasor e o aconselharam a se retirar. A pessoa saiu voluntariamente.

Harris e seu marido não estavam na casa no momento da ocorrência, de acordo com o porta-voz Eduardo Negrón. "Eles estão gratos aos agentes de segurança e policiais que responderam prontamente", disse.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles informou que foi registrado um boletim de ocorrência por invasão de propriedade e que, por precaução, os agentes da delegacia local aumentariam o patrulhamento na área.

Os ex-vice-presidentes dos Estados Unidos recebem proteção do governo federal por seis meses após deixarem o cargo, enquanto os ex-presidentes contam com segurança vitalícia.

A proteção de Kamala Harris chegou a ser estendida para um ano, até janeiro de 2026, pelo então presidente Joe Biden, antes de deixar o cargo em janeiro de 2025. No entanto, em agosto de 2025, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou a extensão.