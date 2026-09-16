Desabamento de edifício em Gaza deixa 12 mortos e mais de 100 desaparecidos

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Basal, informou que as equipes recuperaram pelo menos 12 corpos, incluindo cinco crianças - (crédito: Omar AL-Qattaa/AFP)

Doze pessoas morreram e mais de 100 estão desaparecidas após o desabamento de um prédio de seis andares na Cidade de Gaza, informou nesta quarta-feira (16/9) a Defesa Civil do território palestino devastado pela guerra.

O edifício, com quatro apartamentos residenciais por andar, foi "alvo direto" durante a guerra, o que comprometeu a "integridade estrutural e provocou o desabamento", afirmaram as autoridades locais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Basal, informou que as equipes recuperaram pelo menos 12 corpos, incluindo cinco crianças.

Leia também: Bebês prematuros compartilham incubadora em hospital de Gaza

As buscas continuam para encontrar mais de 100 pessoas desaparecidas sob os escombros do prédio.

O imóvel foi bombardeado várias vezes em 2024 e 2025. As autoridades pediram aos moradores que não retornassem, mas muitos assumiram o risco.

"Eles não têm outra opção. Sem barracas nem moradias disponíveis, estão vivendo em edifícios com rachaduras e danificados, apesar do risco de desabamento", disse Basal.

Muitos prédios na Faixa de Gaza foram destruídos pelos bombardeios israelenses, iniciados em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 do movimento islamista palestino Hamas, que matou mais de 1.200 pessoas.

A campanha de bombardeios israelenses em Gaza deixou mais de 73.000 palestinos mortos, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, sob autoridade do Hamas.

A agência de Defesa Civil identificou quase 2.000 prédios na Faixa de Gaza que enfrentam o risco de desabamento.

O departamento de imprensa do governo de Gaza, controlado pelo Hamas, atribuiu o desabamento aos atrasos na prometida reconstrução do território.

"Consideramos a ocupação israelense e a comunidade internacional plena e diretamente responsáveis pela catástrofe que nosso povo palestino está sofrendo", afirmou.

Israel permitiu a entrada de ajuda adicional em Gaza desde a declaração de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em outubro de 2025. Mas o Exército do país prossegue com os ataques e restringiu a entrada de equipamentos que, segundo afirma, também poderiam ter uso militar.