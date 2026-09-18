ONU vê retrocessos na igualdade de gênero em todo o planeta

Um relatório anual da UN Women (ONU Mulheres) e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN Desa, pelas siglas em inglês), divulgado nesta quinta-feira (17/9), revela que apenas em 2197 o mundo alcançará a igualdade de gênero, na pior das hipóteses, e adverte que um recuo político deliberado tem revertido décadas de progresso. Intitulado Gender Snapshot 2026 (Panorama de Gênero 2026), o documento também destaca que instituições dedicadas ao avanço da paridade entre homens e mulheres têm sofrido um enfraquecimento sistemático, o que coloca as conquistas em risco. Segundo o dossiê, um em cada três mecanismos institucionais para a promoção da igualdade de gênero teve o poder institucional debilitado desde 2024. No mesmo período, 25% dessas instituições passaram por cortes financeiros, enquanto 10% perderam o controle total de seu orçamento.

Além da erosão das instituições, o relatório alerta que seis em sete países são governados por um homem. No ritmo atual, a paridade de gênero nos parlamentos nacionais não será uma realidade pelo menos até 2089. Apesar de representarem metade da população mundial, as mulheres ainda ocupam poucos espaços de poder — apenas 27,4% de assentos parlamentares e 22,4% dos cargos em gabinetes do Executivo. Nove em dez ministros da Defesa são homens. Na pasta da Economia, a proporção é de oito para cada dez. Os números também são preocupantes no que diz respeito ao comando de empresas: 5,8% dos CEOs das empresas de capital aberto são mulheres.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"A evidência é clara: quando mulheres lideram, as sociedades são mais fortes; as economias, mais resilientes; e os resultados são melhores para todos. No entanto, enquanto o poder permanecer concentrado em instituições que sistematicamente excluem as mulheres, as sociedades continuarão a ficar aquém de suas expectativas", declarou Sima Bahous, diretora executiva da UN Women. "A igualdade não pode ser alcançada sem acesso igual ao poder."

"Os dados não dão lugar à ambiguidade. No ritmo atual, a igualdade de gênero está a 171 anos de distância. O que o relatório mostra é que isso (o cenário previsto) não é inevitável, mas um resultado de escolhas. (...) Investir em igualdade de gênero, instituições e sistemas estatísticos não é um custo, mas o caminho mais curto para a promessa da Agenda 2030 de igualdade de poder para todos", disse, por sua vez, Li Junhua, subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para Assuntos Econômicos.

Discrepância

O dossiê da UN Women escancara uma realidade marcada pela desigualdade no mercado de trabalho. Apesar de mais mulheres terem preenchido vagas de emprego nos últimos dez anos, atualmente, apenas 63,9% daqueles com idades entre 25 e 54 anos estão empregadas. O índice de homens chega a 92%. Ao mesmo tempo, mulheres são absorvidas por trabalhos informais e precarizados. A divulgação do documento ocorre às vésperas da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, e a pouco mais de três meses da escolha de um novo secretário-geral.

A UN Women e o UN Desa apelaram pela reversão do retrocesso político sobre a igualdade de gênero e por uma partilha de poder equânime. Para as autoras do relatório, é crucial garantir que as mulheres tenham voz igualitária nas decisões políticas e econômicas; financiar adequadamente as instituições de igualdade de gênero; proteger as organizações de direitos das mulheres e o espaço cívico; e assegurar que as mulheres tenham poder igual para influenciar as decisões que afetem a economia, a paz, a segurança, a tecnologia e a vida da população.

A estratégia para fechar o vácuo de liderança entre homens e mulheres envolve seis pontos, segundo a UN Women: implementar cotas de gênero reais, não simbólicas; reduzir o custo de disputa de cargos eletivos; fortalecer as instituições de igualdade de gênero; eliminar as lacunas nos direitos legais; financiar diretamente as organizações voltadas para as mulheres; e transformar normas e estereótipos de gênero.

LONGE DA PARIDADE

Veja as principais conclusões do relatório da UN Women (ONU Mulheres)

PASSO LENTO

No ritmo atual, o mundo terá que esperar 171 anos até se alcançar uma completa igualdade de gênero.

VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO

Quase uma em cinco mulheres se casa antes dos 18 anos.

Pelo menos 230 milhões de mulheres e meninas em todo o mundo são sobreviventes de mutilação genital feminina.

Quase uma em cada três mulheres em todo o mundo sobreviveu à violência por parte de um parceiro ou à violência sexual ao longo da vida.

316 milhões de mulheres sofreram violência física ou sexual praticada pelo parceiro, nos últimos 12 meses.

IMPACTO NAS INSTITUIÇÕES

Um em cada quatro mecanismos institucionais de igualdade de gênero sofreu cortes orçamentários nos últimos dois anos.

Um em cada três teve seu poder institucional enfraquecido ao longo do mesmo período.

42% das entidades da ONU relataram um enfraquecimento nos esforços em prol da igualdade de gênero.

Capa do relatório da ONU Mulheres (foto: Reprodução )

VÁCUO JURÍDICO

51% dos 131 países analisados apresentam lacunas jurídicas significativas sobre igualdade de gênero.

Quase dois terços dos países oferecem pouca ou nenhuma proteção jurídica aos direitos das mulheres à terra, criando barreiras significativas à propriedade da terra e à segurança da posse.

MERCADO DE TRABALHO