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2º turno Datafolha: Lula tem 46% e Flávio 44%, em mais um empate técnico

A nova rodada mostra que os dois candidatos mantiveram o mesmo resultado apresentado na pesquisa anterior, de 11/9

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro - (crédito: Ricardo Stuckerte Charles Vieira/Campanha Flávio)
Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro - (crédito: Ricardo Stuckerte Charles Vieira/Campanha Flávio)

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (17/9) mostra novo empate técnico, dentro da margem de erro entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Lula tem 46% e Flávio 44% no novo levantamento. Esses números são idênticos aos encontrados na pesquisa anterior, de 11 de setembro.

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Entre os cinco cenários de possíveis disputas de segundo turno, Augusto Cury (Avante) é o único que empata numericamente com Lula. Em todas as possibilidades, o atual presidente aparece à frente.

No cenário com Augusto Cury, Lula empata numericamente. O petista e o candidato do Avante aparecem com 44%. Contra Caiado (PSD), Lula tem 46% contra 42% (empate técnico).

Já contra Zema (Novo) Lula teria 49% contra 39%. Na disputa com Renan Santos (Missão), o candidato do PT aparece com 47% contra 38%.

A pesquisa Datafolha entrevistou 2.002 pessoas acima de 16 anos de forma presencial entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Folha e pelo jornal Folha de S. Paulo e está registrada no TSE sob o número BR-04029/2026.

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Paulo Floro

Subeditor

Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura

Por Paulo Floro
postado em 17/09/2026 19:32 / atualizado em 17/09/2026 19:32
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