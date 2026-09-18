Drone atinge torre de resfriamento na usina nuclear russa de Kursk

Um drone atingiu a torre de resfriamento da usina nuclear de Kursk, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, mas não causou incêndio, informou a agência nuclear da ONU nesta sexta-feira (18/9), pedindo "máxima contenção militar".

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) foi informada de que "a torre de resfriamento de um reator da usina nuclear de Kursk, na Federação Russa, foi atingida por um drone na madrugada de quinta-feira", afirmou no X.

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"O reator estava em operação no momento, mas seu regime de funcionamento não foi alterado e não houve incêndio", acrescentou.

A AIEA tem alertado repetidamente sobre os perigos de combates em torno de usinas nucleares desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A usina está localizada perto da fronteira entre Rússia e Ucrânia, a oeste da cidade de Kursk, capital regional, que tem uma população de aproximadamente 440.000 habitantes.

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"Todos os ataques contra instalações nucleares são inaceitáveis, pois podem comprometer a segurança física e tecnológica nuclear, independentemente de onde ocorram", declarou a AIEA em comunicado.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, "reitera também seu apelo à máxima contenção militar para evitar o risco de um acidente nuclear", acrescentou.

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