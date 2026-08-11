Zelensky diz que Rússia lançou mísseis norte-coreanos contra a Ucrânia

Um bombeiro ucraniano apaga o fogo em um carro próximo a um prédio residencial danificado no local de um ataque aéreo russo em Zaporizhzhia - (crédito: Darya Nazarova/AFP)

Ataques russos na Ucrânia provocaram pelo menos nove mortes e deixaram dezenas de feridos nesta terça-feira (11/8), informaram as autoridades de Kiev, que acusaram Moscou de lançar mísseis norte-coreanos nos bombardeios.

A denúncia aconteceu depois que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, sem apresentar evidências, que a Rússia recebeu mais projéteis e soldados da aliada Coreia do Norte.

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Zelensky afirmou que a Rússia lançou "mísseis balísticos norte-coreanos" contra a cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, onde morreram pelo menos seis pessoas.

"A cidade foi atacada com mísseis balísticos norte-coreanos, mísseis russos Zircon e bombas aéreas guiadas", escreveu Zelensky na rede social X. Ele denunciou um "ataque brutal, projetado para infligir o maior dano possível".

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O bombardeio em Zaporizhzhia, onde antes da guerra viviam mais de 700 mil pessoas, deixou seis mortos e 19 feridos, segundo o comandante da administração militar regional, Ivan Fedorov.

As forças russas "atacaram instalações e infraestruturas industriais", afirmou Fedorov em uma mensagem anterior, na qual compartilhou a imagem de um carro destruído pelas chamas.

O Exército russo também lançou um ataque com drones e artilharia contra cinco distritos da região leste de Dnipropetrovsk, onde três pessoas morreram, incluindo um adolescente de 15 anos, informou o chefe da administração militar local, Oleksandr Ganja.

A Rússia recorreu à Coreia do Norte em busca de apoio durante a invasão da Ucrânia, iniciada em 2022.

Em uma fase anterior da guerra, Pyongyang enviou milhares de soldados para ajudar a Rússia a responder a um contra-ataque ucraniano na região de Kursk.

Os serviços de inteligência da Ucrânia, da Coreia do Sul e de países ocidentais acusaram a Coreia do Norte de fornecer armas à Rússia.

Moscou e Pyongyang fortaleceram suas relações desde o início da invasão russa da Ucrânia e, em 2024, assinaram um acordo de defesa mútua.

Hospital infantil atingido

A capital Kiev registrou uma série de explosões pouco depois da meia-noite, segundo jornalistas da AFP, após alertas aéreos.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida, informou a administração militar da capital ucraniana.

Um hospital infantil de Kiev foi atingido, informou o Ministério da Saúde, assim como um centro médico de tratamento de doenças infecciosas, segundo Zelensky.

Na região de Kharkiv (leste), em Zlatopil, um ataque russo provocou danos em "infraestruturas civis" e feriu pelo menos uma pessoa, informou o prefeito da cidade, Mikola Bakcheiev.

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O Ministério da Defesa russo afirmou que suas forças "lançaram um ataque em grupo com armas de alta precisão que atingiram empresas da indústria militar e centros de logística e transporte nas cidades de Kiev e Zaporizhzhia".

Moscou intensificou nas últimas semanas os ataques com mísseis balísticos, que apenas alguns sistemas de defesa antiaérea, entre eles os Patriot americanos, são capazes de interceptar.

A escassez de projéteis interceptadores PAC-3 destinados a estas baterias se agravou desde que Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irã, em fevereiro.

Paralelamente, a Ucrânia intensificou os ataques contra cidades russas distantes da fronteira.