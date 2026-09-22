'Trump TV': Casa Branca anuncia novo canal de propaganda do governo

Críticos de Donald Trump chamaram o canal de "TV estatal" e o compararam à propagandas de regimes ditatoriais - (crédito: Jim WATSON / AFP)

Após emissoras de televisão serem banidas da cobertura de eventos na Casa Branca, a administração do presidente dos Estados Unidos Donald Trump lançou, nesta segunda-feira (21/9), a “Trump TV”, um canal online de propaganda da gestão do republicano.

O vídeo de lançamento da Casa Branca apresenta a Trump TV como um canal tradicional de televisão, com imagens de séries famosas como Seinfeld e Breaking Bad. No entanto, a nova empreitada do governo republicano promete transmitir “os melhores momentos do passado, anúncios e o mais recente e melhor da administração” 24 horas por dia, sete dias por semana.

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Nas redes sociais, críticos de Donald Trump chamaram o canal de “TV estatal” e o compararam à propagandas de regimes ditatoriais, como na Coréia do Norte.

No primeiro dia no ar, a Trump TV transmitiu uma reprise do discurso de posse do presidente norte-americano, de janeiro de 2025. Ainda não há maiores informações sobre como o canal irá funcionar.

Censura na Casa Branca

O lançamento da Trump TV acontece dias após as emissoras CNN e MS Now, além do site Politico, serem banidas do pool da Casa Branca, um revezamento de veículos de comunicação para a cobertura das atividades do presidente.

Donald Trump acusou as emissoras de fazerem “fake news” e foi às redes sociais para atacar a imprensa. “Praticamente todas as notícias sobre mim, ou qualquer coisa relacionada a mim, são negativas, falsas e, em muitos casos, perigosas para o nosso país”, afirmou.

Em resposta ao banimento, as emissoras CBS, ABC, Fox News e NBC suspenderam a participação no pool da Casa Branca, sem indicarem substitutas. Em um vídeo que viralizou nas redes, um discurso de Trump é transmitido sem áudio por falta de profissionais da imprensa para cobrir o evento.

Os três veículos banidos da Casa Branca entraram com uma ação judicial contra o governo de Donald Trump, na segunda-feira (21). “Essa proibição não poderia representar um ataque mais direto à Primeira Emenda nem uma violação mais flagrante de nossos princípios constitucionais mais fundamentais”, diz o processo apresentado a um tribunal federal em Washington.

As emissoras afirmam que a medida de Trump ameaça a liberdade de imprensa e o direito do público a um jornalismo livre da interferência do governo.