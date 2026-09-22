De rival a aliado: Trump confirma Rubio em cargo estratégico nos EUA

A nomeação representa o ápice de uma reviravolta política notável. Em 2016, Rubio e Trump foram rivais ferrenhos nas primárias do Partido Republicano, trocando acusações e críticas públicas - (crédito: ernando Vergara/POOL/AFP)

O presidente Donald Trump confirmou nesta terça-feira (22/9) Marco Rubio como conselheiro de Segurança Nacional permanente, cargo que ele exercia interinamente desde maio de 2025. Rubio continua como secretário de Estado, posição que ocupa desde janeiro de 2025, tornando-se a segunda pessoa na história dos EUA a ocupar ambos os cargos simultaneamente, após Henry Kissinger nos anos 1970.

A nomeação representa o ápice de uma reviravolta política notável. Em 2016, Rubio e Trump foram rivais ferrenhos nas primárias do Partido Republicano, trocando acusações e críticas públicas. Após a eleição de Trump, no entanto, Rubio se tornou um de seus aliados mais leais, defendendo as principais pautas do governo e se alinhando completamente à sua visão de mundo.

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A formalização permanente dessa dupla função consolida um arranjo que existe há 16 meses, quando Rubio assumiu o posto de forma interina no lugar de Mike Waltz. A concentração de poder permite que ele controle não apenas a diplomacia oficial e as relações com outras nações, mas também o aconselhamento direto e estratégico ao presidente sobre ameaças militares e de inteligência.

O caminho para a sucessão em 2028

A decisão de Trump é amplamente interpretada nos círculos políticos como um movimento estratégico para preparar seu sucessor. Ao conceder a Rubio uma plataforma tão poderosa, o presidente o posiciona como o herdeiro natural de seu movimento político e o favorito para a indicação republicana à presidência em 2028. Essa unção informal visa garantir a continuidade de suas políticas e de seu legado.

Como secretário de Estado, Rubio já é o rosto da diplomacia americana. Exercendo também a função de conselheiro de Segurança Nacional desde maio de 2025, ele já coordena as ações de agências como o Pentágono e a CIA, garantindo que a execução da política externa esteja em total sintonia com as diretrizes da Casa Branca. Com a confirmação, todas as decisões importantes sobre a relação dos EUA com o resto do mundo passarão por suas mãos.

A acumulação dos cargos elimina potenciais conflitos entre o Departamento de Estado e o Conselho de Segurança Nacional, algo comum em governos anteriores. Para a gestão Trump, a medida garante uma cadeia de comando clara e unificada. Para Marco Rubio, solidifica seu status como o homem mais poderoso do governo depois do próprio presidente, com um caminho claro para uma futura candidatura presidencial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.