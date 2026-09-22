14 países acompanham EUA e incluem PCC e CV em ação antiterrorista

Junto do país comandado por Donald Trump, as outras nações afirmam a intenção de combater grupos narcoterroristas - (crédito: Angela Weiss/AFP)

Componentes do chamado Escudo das Américas, 14 países acompanharam os Estados Unidos e a ideia proposta pelo presidente do país norte-americano, Donald Trump, em classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), junto de outros 22 grupos de cartéis, como conjuntos de caráter terrorista. A decisão foi anunciada após reunião em Nova York (EUA).

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Junto do país comandado pelo republicano, as outras nações afirmam a intenção de combater grupos narcoterroristas. Os países são: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Trinidad e Tobago. O posicionamento prevê ações contra os conjuntos, motivadas por ameaças à segurança e à estabilidade do continente. Brasil e México não fazem parte do movimento.

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Ainda há a previsão de congelar os bens das organizações criminosas, e o adotamento de medidas financeiras contra os grupos, de acordo com cada uma das respectivas legislações. Foram pedidos, ainda restrições de vistos internacionais para os membros dos conjuntos, e punições para apoiadores.

Ao todo, são 24 organizações, contando com CV e PCC. Confira-as:

Mara Salvatrucha (MS-13)

Trem de Aragua

Carteles Unidos

Cartel del Golfo

La Nueva Família Michoacana

Cartel do Norte

Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cartel de Sinaloa

Gran Grif

Vivi Ansanm

Los Lobos

Los Choneros

Bairro 18

Cartel de Los Soles

Clã do Golfo

Primeiro Comando da Capital

Comando Vermelho

Chones Assassinos

Os Viagras

Cartel de Juárez (La Línea)

Grupos dissidentes das FARC, além de FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, ou pseudônimos, afiliados e grupos sucessores

ELN

Sendero Luminoso (Sendero Luminoso)

Los Tiguerones





