14 países acompanham EUA e incluem PCC e CV em ação antiterrorista

Componentes do chamado Escudo das Américas, 14 países acompanharam os Estados Unidos e a ideia proposta pelo presidente do país norte-americano, Donald Trump, em classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), junto de outros 22 grupos de cartéis, como conjuntos de caráter terrorista. A decisão foi anunciada após reunião em Nova York (EUA).
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Junto do país comandado pelo republicano, as outras nações afirmam a intenção de combater grupos narcoterroristas. Os países são: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Trinidad e Tobago. O posicionamento prevê ações contra os conjuntos, motivadas por ameaças à segurança e à estabilidade do continente. Brasil e México não fazem parte do movimento.
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Ainda há a previsão de congelar os bens das organizações criminosas, e o adotamento de medidas financeiras contra os grupos, de acordo com cada uma das respectivas legislações. Foram pedidos, ainda restrições de vistos internacionais para os membros dos conjuntos, e punições para apoiadores.
Ao todo, são 24 organizações, contando com CV e PCC. Confira-as:
- Mara Salvatrucha (MS-13)
- Trem de Aragua
- Carteles Unidos
- Cartel del Golfo
- La Nueva Família Michoacana
- Cartel do Norte
- Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cartel de Sinaloa
- Gran Grif
- Vivi Ansanm
- Los Lobos
- Los Choneros
- Bairro 18
- Cartel de Los Soles
- Clã do Golfo
- Primeiro Comando da Capital
- Comando Vermelho
- Chones Assassinos
- Os Viagras
- Cartel de Juárez (La Línea)
- Grupos dissidentes das FARC, além de FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, ou pseudônimos, afiliados e grupos sucessores
- ELN
- Sendero Luminoso (Sendero Luminoso)
- Los Tiguerones
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