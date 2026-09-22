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NOVA MEDIDA

14 países acompanham EUA e incluem PCC e CV em ação antiterrorista

Há a previsão de congelar os bens das organizações criminosas, e o adotamento de medidas financeiras contra os grupos, de acordo com cada uma das respectivas legislações

Junto do país comandado por Donald Trump, as outras nações afirmam a intenção de combater grupos narcoterroristas - (crédito: Angela Weiss/AFP)
Junto do país comandado por Donald Trump, as outras nações afirmam a intenção de combater grupos narcoterroristas - (crédito: Angela Weiss/AFP)

Componentes do chamado Escudo das Américas, 14 países acompanharam os Estados Unidos e a ideia proposta pelo presidente do país norte-americano, Donald Trump, em classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), junto de outros 22 grupos de cartéis, como conjuntos de caráter terrorista. A decisão foi anunciada após reunião em Nova York (EUA). 

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Junto do país comandado pelo republicano, as outras nações afirmam a intenção de combater grupos narcoterroristas. Os países são: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Trinidad e Tobago. O posicionamento prevê ações contra os conjuntos, motivadas por ameaças à segurança e à estabilidade do continente.  Brasil e México não fazem parte do movimento. 

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Ainda há a previsão de congelar os bens das organizações criminosas, e o adotamento de medidas financeiras contra os grupos, de acordo com cada uma das respectivas legislações. Foram pedidos, ainda restrições de vistos internacionais para os membros dos conjuntos, e punições para apoiadores. 

Ao todo, são 24 organizações, contando com CV e PCC. Confira-as: 

  • Mara Salvatrucha (MS-13)
  • Trem de Aragua
  • Carteles Unidos
  • Cartel del Golfo 
  • La Nueva Família Michoacana
  • Cartel do Norte
  • Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
  • Cartel de Sinaloa
  • Gran Grif
  • Vivi Ansanm
  • Los Lobos
  • Los Choneros
  • Bairro 18
  • Cartel de Los Soles
  • Clã do Golfo
  • Primeiro Comando da Capital
  • Comando Vermelho
  • Chones Assassinos
  • Os Viagras
  • Cartel de Juárez (La Línea)
  • Grupos dissidentes das FARC, além de FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, ou pseudônimos, afiliados e grupos sucessores
  • ELN
  • Sendero Luminoso (Sendero Luminoso)
  • Los Tiguerones

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 22/09/2026 20:14
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