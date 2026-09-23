Trump deve saber que o Irã nunca se 'ajoelhará', diz presidente iraniano

O presidente do Irã adotou um tom desafiador nesta quarta-feira (23) na ONU, falando pela primeira vez desde que Washington e Israel lançaram uma guerra total contra seu país, e disse aos Estados Unidos que Teerã não se ajoelhará.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"(O presidente dos EUA, Donald Trump) deve saber que a resiliência do povo iraniano só aumentará diante das sanções, da crescente pressão e da intimidação cada vez maior. Nunca baixaremos a cabeça ou nos ajoelharemos", declarou Masoud Pezeshkian.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Saiba Mais
- Mundo Milei diz que ONU é 'organização inútil' que alimenta 'casta de parasitas'
- Mundo Guia do eleitor: tudo o que você precisa saber sobre as eleições de 2026
- Mundo Quando será o próximo debate presidencial da eleição 2026?
- Mundo As ambições da China com IA em meio às conversas de Trump com Xi
- Mundo Rússia ataca Kiev com drones antes de discurso de Zelensky na ONU
- Mundo Chefe da ONU faz última reunião sobre o clima antes de deixar o cargo
- Mundo Por que é tão relevante o encontro entre Trump e presidente da Venezuela a 15 km de onde Maduro está preso
- Mundo Trump e Delcy Rodríguez se reúnem pela 1° vez desde a captura de maduro
- Mundo Presidente chinês viaja aos Estados Unidos para reunião com Trump
- Mundo Departamento diz que Trump pode vetar acesso de jornalistas à Casa Branca
- Mundo Macron pede que mundo se mantenha 'firme junto à ONU'
postado em 23/09/2026 14:33