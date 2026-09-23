Trump deve saber que o Irã nunca se 'ajoelhará', diz presidente iraniano

Nunca baixaremos a cabeça ou nos ajoelharemos", declarou Masoud Pezeshkian. - (crédito: AFP)

O presidente do Irã adotou um tom desafiador nesta quarta-feira (23) na ONU, falando pela primeira vez desde que Washington e Israel lançaram uma guerra total contra seu país, e disse aos Estados Unidos que Teerã não se ajoelhará.

"(O presidente dos EUA, Donald Trump) deve saber que a resiliência do povo iraniano só aumentará diante das sanções, da crescente pressão e da intimidação cada vez maior. Nunca baixaremos a cabeça ou nos ajoelharemos", declarou Masoud Pezeshkian.