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ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Trump deve saber que o Irã nunca se 'ajoelhará', diz presidente iraniano

Nunca baixaremos a cabeça ou nos ajoelharemos", declarou Masoud Pezeshkian.

Nunca baixaremos a cabeça ou nos ajoelharemos
Nunca baixaremos a cabeça ou nos ajoelharemos", declarou Masoud Pezeshkian. - (crédito: AFP)

O presidente do Irã adotou um tom desafiador nesta quarta-feira (23) na ONU, falando pela primeira vez desde que Washington e Israel lançaram uma guerra total contra seu país, e disse aos Estados Unidos que Teerã não se ajoelhará. 

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"(O presidente dos EUA, Donald Trump) deve saber que a resiliência do povo iraniano só aumentará diante das sanções, da crescente pressão e da intimidação cada vez maior. Nunca baixaremos a cabeça ou nos ajoelharemos", declarou Masoud Pezeshkian.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 23/09/2026 14:33
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