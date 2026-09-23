Trump e Delcy Rodríguez se reúnem pela 1° vez desde a captura de maduro

Delcy Rodriguez se encontra com Trump em reunião bilateral nos bastidores da Assembleia Geral da ONU - (crédito: Distribuição/ Palácio presidencial da Venezuela )

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, publicou em suas redes sociais uma foto sorridente ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro ocorreu em Nova York, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em uma reunião informal e fechada com a participação de autoridades como o secretário de Estado americano Marco Rubio.

Esse é o primeiro encontro presencial entre os dois líderes desde que Delcy assumiu a liderança interina da Venezuela, sob a ausência frente à captura de Nicolás Maduro, o presidente anterior, e sua esposa, Cilia Flores, em uma operação militar dos Estados Unidos , em janeiro desde ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na legenda da foto, Rodríguez diz que os líderes conversaram sobre temas como cooperação entre os país, energia e mineração. “Conversamos sobre o fortalecimento da relação bilateral entre nossos países e o avanço de uma agenda de cooperação em áreas estratégicas como energia, mineração, segurança e outros temas de interesse comum”, escreveu a venezuelana.

Delcy também agradeceu o apoio dos EUA na crise causada pelos terremotos de 2 de junho e a ajuda no “processo de reintegração de nosso país aos espaços multilaterais”.

Em seu discurso na Assembleia Geral na manhã de terça-feira, Trump voltou a atacar Maduro e o classificou como um “ditador fora da lei”, afirmando também que centenas de presos políticos foram libertados desde a captura dele e apontou a operação como prova de que os EUA usariam seu “poder militar inigualável” para proteger seus interesses no Hemisfério Ocidental.

Trump também destacou um acordo petrolífero firmado entre Washington e Caracas no mês passado, que chamou de “talvez o maior acordo já feito”.

A presença de Rodriguez em Nova York, porém, causou protestos. Mais de 50 manifestantes se reuniram, diante da sede da ONU, pedindo eleições livres na Venezuela. Os participantes carregavam cartazes com frases como “Sem voto, sem petróleo” e “Novo rosto, mesmo regime”.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad https://t.co/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026