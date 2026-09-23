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EUA e Venezuela

Trump e Delcy Rodríguez se reúnem pela 1° vez desde a captura de maduro

Após o encontro bilateral, Delcy posta foto sorridente ao lado de Trump, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU

Delcy Rodriguez se encontra com Trump em reunião bilateral nos bastidores da Assembleia Geral da ONU - (crédito: Distribuição/ Palácio presidencial da Venezuela )
Delcy Rodriguez se encontra com Trump em reunião bilateral nos bastidores da Assembleia Geral da ONU - (crédito: Distribuição/ Palácio presidencial da Venezuela )

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, publicou em suas redes sociais uma foto sorridente ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro ocorreu em Nova York, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em uma reunião informal e fechada com a participação de autoridades como o secretário de Estado americano Marco Rubio. 

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Esse é o primeiro encontro presencial entre os dois líderes desde que Delcy assumiu a liderança interina da Venezuela, sob a ausência frente à captura de Nicolás Maduro, o presidente anterior, e sua esposa, Cilia Flores, em uma operação militar dos Estados Unidos , em janeiro desde ano. 

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Na legenda da foto, Rodríguez diz que os líderes conversaram sobre temas como cooperação entre os país, energia e mineração. “Conversamos sobre o fortalecimento da relação bilateral entre nossos países e o avanço de uma agenda de cooperação em áreas estratégicas como energia, mineração, segurança e outros temas de interesse comum”, escreveu a venezuelana. 

Delcy também agradeceu o apoio dos EUA na crise causada pelos terremotos de 2 de junho e a ajuda no “processo de reintegração de nosso país aos espaços multilaterais”. 

Em seu discurso na Assembleia Geral na manhã de terça-feira, Trump voltou a atacar Maduro e o classificou como um “ditador fora da lei”, afirmando também que centenas de presos políticos foram libertados desde a captura dele e apontou a operação como prova de que os EUA usariam seu “poder militar inigualável” para proteger seus interesses no Hemisfério Ocidental. 

Trump também destacou um acordo petrolífero firmado entre Washington e Caracas no mês passado, que chamou de “talvez o maior acordo já feito”. 

A presença de Rodriguez em Nova York, porém, causou protestos. Mais de 50 manifestantes se reuniram, diante da sede da ONU, pedindo eleições livres na Venezuela. Os participantes carregavam cartazes com frases como “Sem voto, sem petróleo” e “Novo rosto, mesmo regime”. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 23/09/2026 08:46
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