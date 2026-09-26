Houthis lançam novos ataques contra a Arábia Saudita

Os houthis pró-Irã do Iêmen lançaram neste sábado (26) novos ataques contra a Arábia Saudita, direcionados à sua capital, Riade, e uma importante cidade do sudoeste, enquanto se multiplicam os apelos pelo fim deste conflito.

"As defesas aéreas interceptaram e destruíram dois drones lançados pela milícia terrorista houthi em direção à região de Riade", afirmou o porta-voz da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita na rede social X.

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Esta fonte anunciou a interceptação de um míssil balístico disparado contra Khamis Mushait, uma cidade no sudoeste do reino que abriga uma importante base aérea.

Os houthis confirmaram ter atacado o reino. "Apesar da força, da magnitude e do impacto da operação, nossas forças armadas a consideram apenas como um ensaio em pequena escala, com vistas a uma ofensiva de grande envergadura", escreveu no X um membro do gabinete político do movimento, Hezam Alasad.

Após vários anos de trégua, o Iêmen voltou a mergulhar no conflito em julho, o que o transformou em uma nova frente da guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã.

As hostilidades opõem os houthis, que controlam a capital Sanaa e a costa iemenita do mar Vermelho, ao governo reconhecido pela comunidade internacional, exilado em Áden (sul) e que controla grande parte dessa região.

O chefe do Conselho Presidencial iemenita, Rachad Al Alimi, fez na sexta-feira um apelo à "mobilização geral" da comunidade internacional e prometeu anistia aos houthis que se juntarem ao lado do governo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu há alguns dias com Al Alimi, mas não lhe prometeu apoio militar, segundo o entorno do dirigente iemenita.

O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, denunciou neste sábado "uma escalada perigosa e uma ameaça direta à segurança regional", instando "a comunidade internacional a adotar uma postura firme para pôr fim a estes repetidos ataques terroristas dos houthis".