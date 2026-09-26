Corpos de turistas americanos são recuperados após prédio desabar em Atenas

148 Equipes de emergência trabalham após o desabamento parcial de um prédio antigo, decorrente de uma explosão na região de Plaka, no centro de Atenas, em 26 de setembro de 2026. - (crédito: AFP)

Os corpos de um casal americano que estava em viagem à Grécia foram recuperados neste sábado (26) de um edifício em Atenas que desabou após uma explosão, informaram as autoridades.

Outras quatro pessoas continuam desaparecidas, entre elas um britânico e uma mulher grega que compartilhavam um apartamento, depois de uma explosão no início da manhã de sexta-feira no bairro de Plaka, em Atenas, muito perto da Acrópole.

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A operação de resgate seguia em andamento, e a AFP viu escavadeiras removendo escombros e o uso de câmeras térmicas.

O homem e a mulher americanos estavam hospedados em um apartamento de aluguel temporário para turistas localizado no térreo do edifício, informaram as equipes de resgate gregas, sem divulgar a identidade das vítimas.

A explosão que fez o prédio de dois andares colapsar possivelmente foi causada por um vazamento de gás, afirmou o prefeito de Atenas, Haris Doukas, acrescentando que houve danos ao longo da rua e na área ao redor do edifício.

Cerca de 30 socorristas e três cães farejadores trabalhavam no local do incidente, informou a agência de notícias grega ANA.

Uma equipe especializada de bombeiros que investiga a causa da explosão permanece no local, adicionou.