Nova lesão aumenta histórico de problemas de Arrascaeta no Flamengo

Infelizmente para a torcida do Flamengo, a lesão de Giorgian de Arrascaeta não foi a primeira do jogador desde sua chegada ao clube. Pelo contrário: o uruguaio tem histórico pesado de problemas físicos, com pelo menos dois por ano em todas as suas temporadas pelo Fla (2019 em diante), à exceção de 2025.

Na última segunda-feira (28/9), o craque sofreu uma fratura no punho esquerdo, o que o tirará de ação por pelo menos três semanas. Foi em amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, vencido pela Celeste por 4 a 1, com direito a gol e assistência do camisa 10. Aos 32? da etapa final, porém, ele escorregou e sofreu a fratura no punho. Relembre com o Jogada10, então, as lesões do craque.

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Histórico não é recente

Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, de Arrascaeta sofreu 25 tipos de problemas físicos, entre lesões, problemas musculares e até mesmo Covid-19. As primeiras não foram tão graves, ficando em média 11,8 dias fora em cada uma das nove iniciais. Ao fim de 2021, porém, sofreu uma lesão muscular que o tirou de ação por 42 dias, ficando fora entre outubro e novembro, segundo dados do site "Transfermarkt".

Ao longo de 2022, teve diversos pequenos problemas, se ausentando de maneira pontual. Em março de 2023, porém, voltou a sofrer com dores musculares, que desta vez o fizeram parar de atuar por 45 dias. Não à toa, ficou fora da final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense, ficando com o vice-campeonato. Sua lesão seguinte foi ainda em maio, pouco após retornar, precisando ficar mais nove dias de molho.

Últimas lesões são as piores no Flamengo

Desde então, sempre que se machucou, nunca levou menos do que 12 dias para retornar. Primeiro, ficou 27 dias (entre o fim de agosto e de setembro) sem ir a campo, perdendo até mesmo compromissos com o Uruguai. Em abril de 2024, ficou 12 dias fora. Ele ainda se contundiria mais duas vezes na temporada em questão.

Afinal, perdeu 25 dias entre agosto e setembro, precisando também de uma artroscopia ao fim de novembro – após a conquista da Copa do Brasil. Ele só voltaria aos gramados no fim de janeiro de 2025. Em março, ficou mais duas semanas desfalcando o Rubro-Negro. Desta vez, tudo parecia certo, já que engrenou na temporada e foi preponderante nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão ao fim do ano. Foram incríveis 45 participações (25 gols e 20 assistências) em 64 partidas, sendo a temporada com mais jogos, tentos e passes para gols da carreira.

Fora da Copa do Mundo

Em 2026, quando estava engrenando na temporada, sofreu nova lesão. Ele marcara quatro gols e dera uma assistência nos seis jogos anteriores a se lesionar contra o Estudiantes (ARG), dia 29 de abril, pela Libertadores. Na ocasião, fraturou a clavícula direita, o que o fez temer perder a Copa do Mundo.

Mesmo com o ombro machucado, viajou com a seleção do Uruguai, que não o cortou da lista final. O técnico Marcelo Bielsa, porém, receberia outra péssima notícia durante a preparação: Arrascaeta sofrera uma lesão muscular na coxa esquerda, ficando fora de vez da Copa. Ele até ficou no banco na terceira rodada, em derrota por 1 a 0 para a Espanha, mas não disputou um minuto sequer.

Após se recuperar, disputou 15 partidas pelo Flamengo, marcando dois gols e dando duas assistências. Foram dez jogos como titular, entrando em outras cinco ocasiões. Somente uma vez, no entanto, não saiu, atuando os 90 minutos contra o Inter, em julho, evidenciando que não vive a melhor forma física. Agora, lutará para voltar a tempo de ajudar o Flamengo a renovar os títulos do Brasileirão e da Libertadores.