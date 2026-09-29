Anthropic alerta que IA representa 'riscos existenciais para a humanidade'

A empresa americana de inteligência artificial (IA) Anthropic, criadora do modelo Claude, alertou os investidores antes de sua entrada na Bolsa que esta tecnologia pode representar "riscos existenciais para a humanidade", informa o jornal Financial Times.

Recentemente, o debate sobre os possíveis riscos vinculados à IA, com modelos de comportamento às vezes imprevisíveis, ganhou força.

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Na semana passada, vários líderes do setor de IA pediram na ONU o aumento da vigilância. O cofundador e CEO da Anthropic, Dario Amodei, chegou a se comprometer a desacelerar unilateralmente o desenvolvimento da tecnologia.

Segundo o documento informativo da Anthropic para sua abertura de capital, a empresa registrou no ano passado uma perda operacional de mais de 8 bilhões de dólares, devido a um forte aumento dos gastos com capacidade de processamento. O faturamento foi de quase US$ 4,6 bilhões e a empresa prevê gastar 518 bilhões nos próximos anos para sustentar seu crescimento.

A AFP entrou em contato com a Anthropic, mas a empresa não quis comentar a informação publicada pelo Financial Times.

Avaliada em 965 bilhões de dólares em maio, a empresa fundada em San Francisco prepara uma entrada na Bolsa que pode bater um recorde de arrecadação.