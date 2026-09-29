Senado espanhol vota contra ratificação de acordo de amizade com França

O Senado espanhol, dominado pela oposição de direita, rejeitou na noite desta terça-feira (29) a ratificação do tratado de amizade entre Espanha e França, em plena visita de Estado do presidente francês, Emmanuel Macron, a Madri.

Votaram contra o texto 142 senadores da direita (PP) e da extrema direita (Vox), frente a 106 votos a favor, entre os quais se destacavam os dos deputados do Partido Socialista (PSOE) do presidente do governo, Pedro Sánchez.

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A votação ocorreu enquanto começava, no Palácio Real, um banquete de gala que reunia Macron e o rei Felipe VI.

O tratado de amizade franco-espanhol havia sido inicialmente assinado em Barcelona, em janeiro de 2023, por Macron e Sánchez. Desde então, foi ratificado tanto pelo Congresso dos Deputados em Madri quanto pela Assembleia Nacional e pelo Senado franceses em Paris.

No entanto, o PP, que detém maioria absoluta no Senado, opunha-se desde sua redação a um artigo que previa que um membro do governo de um dos dois países fosse convidado ao Conselho de Ministros do outro pelo menos uma vez a cada três meses.

Após ser consultada sobre esse ponto, a Justiça espanhola determinou, em 23 de setembro, poucos dias antes da chegada de Macron a Madri, que o tratado de amizade franco-espanhol era constitucional.

A França assinou quatro tratados de amizade desse tipo na Europa, com a Alemanha, a Itália e a Polônia, além da Espanha. Por sua vez, Madri tem acordos semelhantes com seus outros dois vizinhos: Portugal e Marrocos.

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