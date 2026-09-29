Colonos israelenses atacam aldeia na Cisjordânia e incendeiam duas casas

Colonos e forças de segurança de Israel são vistos perto de uma das casas da família do palestino Mahmoud al-Toubasi — de onde haviam sido desalojados meses antes —, na aldeia de Jalud, ao sul de Nablus, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 29 de setembro de 2026. - (crédito: AFP)

Mais de 100 colonos israelenses atacaram uma aldeia no norte da Cisjordânia nesta terça-feira (29), feriram três policiais e incendiaram duas casas, informaram o Exército israelense e moradores locais, em um incidente que gerou uma condenação incomum do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O ataque ocorreu quando o Exército israelense tentava escoltar uma família palestina de volta para sua casa na aldeia de Jalud. A família havia sido forçada a fugir da área dois meses antes devido a ataques de colonos e não conseguia retornar.

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"Mais de 100 manifestantes israelenses" estavam na área de Jalud durante a noite, disse o Exército em um comunicado, acrescentando que interveio juntamente com a polícia de fronteira para dispersá-los.

Os colonos bloquearam estradas, atearam fogo em pneus e atiraram pedras contra as forças de segurança, além de incendiar prédios e veículos palestinos na aldeia, acrescentou o Exército.

"Como resultado dos confrontos, três policiais da Guarda de Fronteira israelense sofreram ferimentos leves e um veículo das forças de segurança foi danificado", acrescentou.

Netanyahu afirmou que as ações dos "manifestantes (...) causam grande prejuízo a esta comunidade e dificultam o cumprimento da missão de nossas forças".

A polícia israelense informou que prendeu um suspeito e deteve dois menores para interrogatório.