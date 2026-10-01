Emirados abrem investigação sobre incidente no voo da flydubai para Israel

Briga entre pilotos faz voo com destino a Israel pousar na Arábia Saudita - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos anunciou nesta quinta-feira (1) a abertura de uma investigação sobre o incidente ocorrido a bordo de um voo da flydubai que seguia para Israel, informou a imprensa estatal.

A agência WAM destacou que "a equipe de investigação começou a trabalhar no incidente" e que seu trabalho determinará se este "poderia estar vinculado a alguma atividade ou tentativa terrorista".

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Segundo políticos israelenses e vários passageiros, um dos pilotos do avião esfaqueou na quarta-feira o outro copiloto e tentou derrubar a aeronave.

O piloto e alguns passageiros impediram que o avião sofresse um acidente.

A investigação permitirá determinar até que ponto o incidente "estava vinculado a alguma atividade ou intenção terrorista", segundo a WAM.

A companhia aérea flydubai informou que os 174 passageiros, incluindo 166 israelenses, estavam a salvo.

Autoridades israelenses classificaram o incidente como "uma tentativa de ataque terrorista". O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ao canal americano Fox News que é "muito cedo" para dizer quem é responsável pelos fatos.

"Durante o voo, ao se aproximar do país, um dos pilotos esfaqueou o outro e aparentemente tentou derrubar o avião com todos a bordo", comentou Netanyahu.