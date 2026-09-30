Ator Guy Kapulnik, de "O Chamado da Floresta", morre aos 46 anos

O ator israelense Guy Kapulnik morreu aos 46 anos após a queda de um avião de pequeno porte na Califórnia, nos Estados Unidos. A família confirmou a morte nesta quarta-feira (30/9).
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O acidente aconteceu na semana passada, próximo ao Aeroporto de Hesperia. Kapulnik, que também era piloto e instrutor de voo, estava na aeronave com Taylor Laska, de 33 anos. Ambos morreram na queda.
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As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades norte-americanas. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) conduzem a apuração.
Em nota enviada ao jornal The Times of Israel, a família destacou a trajetória de Kapulnik. "Guy era um homem de ação, curiosidade e aventura. Ator e criador, capitão e marinheiro", declarou.
O comunicado acrescenta que, "ao longo da vida, transitou entre o palco e a câmera, o mar e os céus, ousando sempre trilhar novos caminhos e fazer o que amava".
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Kapulnik integrou o elenco de produções como O Chamado da Floresta (2020), Irmãos do Crime (2019) e Salsa Tel Aviv (2011).
Antes de seguir a carreira artística, ele foi oficial da unidade 669 das Forças de Defesa de Israel, um grupo de elite especializado em missões de busca e resgate.
A aviação também se tornou parte de sua trajetória profissional. Em janeiro deste ano, meses antes de morrer, Kapulnik obteve o certificado de instrutor de voo pela Aviation Academy of Louisiana.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.