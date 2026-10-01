Opositor russo Kasparov recebeu alerta de que sua vida corre perigo

O opositor russo no exílio e ex-campeão de xadrez Garry Kasparov anunciou nas redes sociais que recebeu um alerta dos serviços de segurança lituanos e americanos de que sua vida estava em "perigo".
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O jornal espanhol El Mundo afirmou que agentes russos planejaram o assassinato de Kasparov, que vive nos Estados Unidos, e de um ex-parlamentar russo que se tornou opositor, Ilia Ponomarev.
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Figura de destaque do xadrez no final do século passado, Kasparov e seu sócio Ivan Tiutrin fundaram em 2016 o Fórum Rússia Livre, que organiza conferências contra a guerra na Ucrânia.
Em 2023, a Rússia classificou o fórum como "organização indesejável" e, dois anos depois, o incluiu em uma lista de organizações "terroristas".
"A notícia de que, ao lado do meu sócio de toda a vida e cofundador do Fórum da Rússia Livre, Ivan Tiutrin, estamos em uma lista de pessoas que se pretende assassinar não me surpreende, mas ainda assim é um choque", escreveu.
"Os serviços de segurança lituanos e americanos nos informaram que nossas vidas correm perigo e que deveríamos tomar medidas de precaução. Eu fiz e vou continuar fazendo", acrescentou.
Em meados de setembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a acusação de cinco supostos agentes de inteligência russos, todos foragidos, acusados de conspirar para ordenar assassinatos e financiar atentados nos Estados Unidos e na Europa.
Seus integrantes eram um ex-coronel dos serviços de inteligência russos e seu filho, dois cubanos e um venezuelano. O grupo, ativo há pelo menos dois anos, tentou assassinar nos Estados Unidos "um importante dissidente russo", indicou o Departamento, que também revelou outra tentativa de assassinato na Lituânia.
A pasta não especificou quem eram os alvos. Segundo Kasparov, nem ele nem seu sócio Tiutrin, que vive justamente na Lituânia, foram informados de que poderiam ser as potenciais vítimas.
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