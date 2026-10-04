Iêmen anuncia operação para recuperar território controlado pelos houthis

O governo do Iêmen anunciou uma nova ofensiva militar para retomar o controle de áreas ocupadas pelos houthis após avanço estratégico dos rebeldes - (crédito: Ahmad Al-Basha/AFP)

O governo do Iêmen anunciou, neste domingo (4/10), o lançamento de uma nova operação militar para recuperar todos os territórios que estão nas mãos dos houthis, aliados do Irã, após os últimos avanços dos combatentes deste grupo.

Os houthis cercaram, neste domingo, a localidade de Taiz e interromperam a rota que liga a cidade a Áden, onde fica a sede do governo reconhecido pela comunidade internacional, informaram quatro fontes de segurança.

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O chefe do Conselho Presidencial do Iêmen, Rashad al Alimi, respondeu com o anúncio do lançamento de uma nova operação militar para tomar todo o território que está nas mãos dos houthis.

"Hoje, anuncio o início das operações militares destinadas a recuperar os territórios da república que ainda falta recuperar e a estender a autoridade do Estado e de suas instituições a todo o território nacional", declarou Al Alimi, depois que, após anos de guerra civil, os houthis passaram a controlar grandes extensões do país, incluindo a capital, Saná.

Depois de anos de trégua, a guerra no Oriente Médio desestabilizou o Iêmen e, em julho, foram retomados os combates entre os houthis e as tropas do governo, apoiadas pela Arábia Saudita.

Após a retomada do conflito no Iêmen, que está em guerra civil desde 2014, os houthis lançaram uma ofensiva relâmpago em setembro e avançaram em direção a uma zona estratégica da costa do estreito de Bab al-Mandeb, que antes estava sob controle das forças governamentais.

Apesar do apoio dos sauditas, que intervêm no conflito desde 2015, as forças governamentais do Iêmen não conseguiram repelir os avanços mais recentes dos houthis.

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Diversas fontes de segurança informaram à Agence France-Presse (AFP) que os houthis conseguiram cercar Taiz neste domingo e interromperam a principal rota de abastecimento para a cidade. Taiz continua sob controle das forças governamentais, mas há muito tempo está sitiada ao norte, leste e oeste pelos houthis e é uma das principais frentes do conflito.

Essa cidade fica no meio do caminho entre a capital, Saná, tomada pelos houthis, e a sede do governo reconhecido internacionalmente, no porto de Áden.



