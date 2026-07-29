InícioMundo
Mundo

Iêmen afirma que houthis planejam cobrar pedágio no Mar Vermelho

Ministro iemenita afirmou que rebeldes agem sob ordens do Irã para cobrar taxas de embarcações em rota estratégica de petróleo

O Estreito de Bab el-Mandab tornou-se rota crucial para o petróleo saudita após o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã - (crédito: Khaled Ziad/AFP)
O Estreito de Bab el-Mandab tornou-se rota crucial para o petróleo saudita após o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã - (crédito: Khaled Ziad/AFP)

Um ministro do governo do Iêmen acusou os rebeldes houthis, nesta quarta-feira (29/7), de agirem sob orientação do Irã para estabelecer um sistema de cobrança de taxas para navios que transitam pelo Mar Vermelho e pelo Estreito de Bab el-Mandab. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A passagem marítima tornou-se uma rota crucial para o envio de grandes quantidades de petróleo saudita para o mercado internacional, após o fechamento do Estreito de Ormuz. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O ministro da Informação, Moammar al-Eryani, descreveu a medida como uma "escalada perigosa que visa transformar um dos corredores marítimos mais estratégicos do mundo em uma fonte permanente de financiamento para as atividades militares e terroristas da milícia". 

Em declarações à Agence France-Presse (AFP), Eryani afirmou que a Guarda Revolucionária do Irã está "ajudando a gerenciar o esforço". 

Ele acrescentou que o projeto incluiria "a criação de uma entidade específica encarregada de coletar pagamentos de empresas de navegação e embarcações comerciais". 

O temor generalizado é que os houthis tentem replicar a estratégia do Irã no Estreito de Ormuz, no Iêmen, monetizando o acesso ao Estreito de Bab el-Mandeb. 

Tal movimento provavelmente mergulharia os mercados globais de energia em um caos ainda maior. 

Na semana passada, os houthis anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e, desde então, reivindicaram a responsabilidade por ataques a petroleiros sauditas e a infraestruturas petrolíferas.

O bloqueio comprometeu a capacidade da Arábia Saudita de exportar milhões de barris de petróleo por dia, ao cortar a única outra rota marítima do reino, após o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 29/07/2026 11:47
SIGA
x