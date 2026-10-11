Papa Leão XIV passará por cirurgia para retirar nódulo no pulmão

O papa Leão XIV passará por uma cirurgia para a retirada de um nódulo circunscrito identificado em seu pulmão. O anúncio oficial sobre a intervenção foi feito ao fim da tradicional oração do Angelus deste domingo (11/10) diante dos fiéis reunidos na Praça São Pedro.

Durante o pronunciamento aos fiéis, o pontífice explicou como ocorreu a descoberta da alteração pulmonar. O tumor foi indentificado durante a realização de exames recentes, permitindo que a equipe médica identificasse o quadro em uma fase inicial e com localização precisa.

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“Recentemente, durante alguns exames, os médicos encontraram em mim um nódulo circunscrito no pulmão. Foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram oportuno intervir. E então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo”, informou Leão XIV.

O procedimento cirúrgico foi marcado para os próximos dias. A realização da cirurgia para a retirada do nódulo está programada para ocorrer no Hospital Policlínico Gemelli.

O pontífice aproveitou o momento para agradecer a todos os fiéis pela proximidade espiritual demonstrada. O agradecimento de Leão XIV foi destinado tanto à multidão presente na Praça São Pedro quanto àqueles que acompanhavam a mensagem dominical do Angelus de várias partes do mundo.

Antes de encerrar o encontro na praça, o papa reforçou a confiança na fé: “Confio-me às suas orações! Bom domingo!”.

Logo após o comunicado feito pelo papa no Angelus, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, atendeu a imprensa. Em declaração aos jornalistas, Matteo Bruni esclareceu: “que a intervenção está prevista para os primeiros dias da próxima semana e que o período previsto de internação pós-operatória é de cerca de uma semana”.