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ORIENTE MÉDIO

Grupo Houthi faz novos ataques a cidades sauditas neste domingo (11/10)

Investidas compõem a escalada de tensões entre o país saudita e o grupo extremista Houthi, financiado pelo Irã

Cidade de Riade, na Arábia Saudita: aparente normalidade mesmo com ataques - (crédito: Fayez Nureldine / AFP)
Cidade de Riade, na Arábia Saudita: aparente normalidade mesmo com ataques - (crédito: Fayez Nureldine / AFP)

Uma nova onda de ataques foi realizada contra os aeroportos de Riade e Dammam, na Arábia Saudita, neste domingo (11/10). As investidas compõem a escalada de tensões entre o país saudita e o grupo extremista Houthi, financiado pelo Irã.

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O grupo assumiu a autoria dos ataques. Nesse sábado (10/10), inclusive, já havia lançado mísseis contra o aeroporto da capital saudita, Riade. Como resultado, 13 pessoas morreram.

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Os Houthi também dizem ter atacado Dammam e instalações da Aramco. A agência de aviação, no entanto, não deu informações sobre vítimas e danos, ainda que tenha confirmado a investida. 

Ainda neste domingo (11), a emissora do Iêmen controlada pelos Houthis, a Al Masirah TV, acusou a Arábia Saudita de um ataque ao aeroporto de Sanaa, capital do Iêmen.

No mesmo dia, havia emitido alerta de risco para ataques a aeroportos sauditas. No entanto, já haviam, também, descartado publicamente ofensivas contra os aeroportos de Meca e Medina, cidades sagradas. 

Os conflitos entre forças sauditas e Houthis se tornaram, nas últimas semanas, o grande ponto de tensão no Oriente Médio da atualidade. O grupo extremista busca retaliar a coalizão liderada pela Arábia Saudita. O país se aliou a forças do governo no Iêmen, este responsável por travar guerra civil interna diante dos Houthis.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 11/10/2026 20:41
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