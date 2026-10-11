Grupo Houthi faz novos ataques a cidades sauditas neste domingo (11/10)

Uma nova onda de ataques foi realizada contra os aeroportos de Riade e Dammam, na Arábia Saudita, neste domingo (11/10). As investidas compõem a escalada de tensões entre o país saudita e o grupo extremista Houthi, financiado pelo Irã.
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O grupo assumiu a autoria dos ataques. Nesse sábado (10/10), inclusive, já havia lançado mísseis contra o aeroporto da capital saudita, Riade. Como resultado, 13 pessoas morreram.
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Os Houthi também dizem ter atacado Dammam e instalações da Aramco. A agência de aviação, no entanto, não deu informações sobre vítimas e danos, ainda que tenha confirmado a investida.
Ainda neste domingo (11), a emissora do Iêmen controlada pelos Houthis, a Al Masirah TV, acusou a Arábia Saudita de um ataque ao aeroporto de Sanaa, capital do Iêmen.
No mesmo dia, havia emitido alerta de risco para ataques a aeroportos sauditas. No entanto, já haviam, também, descartado publicamente ofensivas contra os aeroportos de Meca e Medina, cidades sagradas.
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Os conflitos entre forças sauditas e Houthis se tornaram, nas últimas semanas, o grande ponto de tensão no Oriente Médio da atualidade. O grupo extremista busca retaliar a coalizão liderada pela Arábia Saudita. O país se aliou a forças do governo no Iêmen, este responsável por travar guerra civil interna diante dos Houthis.
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