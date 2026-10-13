Leão XIV chega ao Hospital Universitário Gemelli para cirurgia

O Papa Leão XIV é recebido pelo diretor de saúde Andrea Cambieri ao chegar ao Hospital Universitário Gemelli para uma cirurgia de remoção de um nódulo no pulmão, em Roma, em 13 de outubro de 2026. - (crédito: AFP)

O papa Leão XIV chegou nesta terça-feira (13) a um hospital de Roma, onde será operado durante a tarde para a retirada de um nódulo do pulmão, anunciou o Vaticano.

O pontífice, de 71 anos, cumprimentou os fiéis que estavam no Vaticano pela janela do veículo em que foi levado ao hospital Gemelli, onde tradicionalmente os papas são atendidos.

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Ele chegou ao centro médico pouco depois, às 13h10 (8h10 de Brasília).