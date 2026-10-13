Leão XIV chega ao Hospital Universitário Gemelli para cirurgia

O papa Leão XIV chegou nesta terça-feira (13) a um hospital de Roma, onde será operado durante a tarde para a retirada de um nódulo do pulmão, anunciou o Vaticano.
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O pontífice, de 71 anos, cumprimentou os fiéis que estavam no Vaticano pela janela do veículo em que foi levado ao hospital Gemelli, onde tradicionalmente os papas são atendidos.
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Ele chegou ao centro médico pouco depois, às 13h10 (8h10 de Brasília).
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Por AFP
postado em 13/10/2026 08:38 / atualizado em 13/10/2026 08:38