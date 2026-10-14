Polícia da Turquia toma o controle do principal canal de TV de oposição

Jornalistas e veículos de comunicação de oposição são alvos constantes da Justiça turca por uma série de supostos crimes, que vão de suposta difamação ao presidente Recep Tayyip Erdogan - (crédito: MURAD SEZER / POOL / AFP)

A polícia turca assumiu nesta quarta-feira (14) o controle da sede do principal canal de televisão opositor e prendeu 11 funcionários da emissora, no mais recente episódio de uma ampla campanha do governo contra a imprensa, o setor político e as associações do país.

"A polícia está no prédio da Halk TV. Um administrador foi designado (para assumir o controle do canal, nota do editor). A transmissão ao vivo foi interrompida", afirmou a emissora na rede social X nas primeiras horas da manhã.

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O Ministério Público de Istambul informou que ordens de prisão foram emitidas contra 17 pessoas e 11 foram detidas durante "operações simultâneas", no âmbito de uma investigação sobre "corrupção, manipulação de licitações e lavagem de dinheiro".

A administração da emissora privada foi atribuída ao Fundo de Garantia de Depósitos de Poupança (TMSF), um órgão público, acrescentou.

A operação contra a Halk TV acontece duas semanas após o bloqueio do site de notícias independente T24, um dos mais importantes do país, acusado de "propaganda LGBT".

"Hoje é um dia sombrio para a Turquia. O direito do público à informação está sendo cerceado por razões políticas", reagiu em um vídeo publicado no X o presidente da Halk TV, Cafer Mahiroglu. Ele disse que sete parentes estão entre os detidos.

Jornalistas e veículos de comunicação de oposição são alvos constantes da Justiça turca por uma série de supostos crimes, que vão da difamação aos insultos ao presidente Recep Tayyip Erdogan, passando pela corrupção ou pela divulgação de notícias falsas.

O Sindicato de Jornalistas da Turquia informou que 17 jornalistas continuam detidos no país.

A repressão também afeta políticos da oposição e ativistas LGBTIQA+, que são perseguidos pelas autoridades.

"Invadir uma emissora de televisão ao amanhecer e nomear um administrador é algo que só ditadores fariam. Infelizmente, foi isso que fizeram com o nosso país", denunciou no X o líder do principal partido opositor, Özgür Özel.

De acordo com a lei turca, as autoridades podem nomear um administrador ou interventor para assumir o controle de uma empresa, assim como de municípios, no caso de uma investigação ou ordem de prisão contra seus dirigentes.