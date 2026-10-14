Exportações chinesas registram crescimento de 36,3% em setembro

A segunda maior economia do mundo registrou um superávit comercial de 133,5 bilhões de dólares. - (crédito: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O comércio exterior da China manteve a tendência de alta em setembro, com um aumento de 36,3% em termos anuais das exportações, enquanto as importações subiram 31%, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (14).

As exportações para os Estados Unidos cresceram 39,6% no mesmo mês e as vendas para a União Europeia aumentaram 25,3%.

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A segunda maior economia do mundo registrou um superávit comercial de 133,5 bilhões de dólares (570 bilhões de reais) em setembro, o valor mensal mais elevado desde janeiro de 2025.

O superávit acumulado no ano até o fim do mês passado atingiu 938,1 bilhões de dólares (4,7 trilhões de reais), o que deixa o país na trajetória para superar o recorde do ano passado, de 1,2 trilhão de dólares (6 trilhões de reais).

Com uma demanda interna enfraquecida, o comércio exterior tem sido o motor da economia chinesa, cujas autoridades estabeleceram uma meta de crescimento entre 4,5% e 5% para 2026.