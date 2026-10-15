Amigos de Leão XIV em Chiclayo alternam entre consternação e fé

A 10.713km de Roma, a população de Chiclayo, no norte do Peru, reza pela recuperação do seu ex-bispo Robert Francis Prevost, nome de batismo de Leão XIV. Secretária da Cúria da Diocese de Chiclayo há quatro décadas, Zuly Castro Saavedra, 56 anos, afirmou ao Correio que os mais de 690 mil moradores da cidade estão "consternados" ante a notícia do diagnóstico de câncer. "Estamos preocupados pela saúde do Santo Padre, mas com a plena confiançaa em Deus e em nossas orações por uma pronta recuperação dele", disse.

Questionada sobre as expectativas em torno da primeira visita de Prevost à cidade como papa, prevista para novembro, Saavedra respondeu: "Pedimos e unimos em oração pela saúde do Santo Padre. Creio que tudo está nas mãos de Deus. De qualquer forma, aguardamos, seja na data programada ou quando Deus permitir. Em primeiro lugar, está a saúde dele".

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Zuly Castro Saavedra com o marido, os filhos e Robert Prevost, em Chiclayo (foto: Arquivo pessoal )

De acordo com a secretária da diocese, os preparativos para a eventual visita de Leão XIV começaram. "Houve um grande avanço na reforma das avenidas e das ruas, e os comerciantes estão preparando materiais alusivos à visita, como souvenirs. Também avançamos nas inscrições para a participação de religiosas, sacerdotes, coroinhas e universitários. Ainda faltam grupos como idosos e pessoas com deficiência, mas estamos trabalhando nisso", concluiu Saavedra.

Jasson Merary Sempertigue Libaque, sacerdote da diocese de Chiclayo e vigário na Paróquia Santa María Magdalena, em Ciudad Eten (província de Chiclayo), foi secretário de Prevost durante quatro anos. "Estamos rezando muito pela saúde do papa. Se, por alguma razão, ele tiver que cancelar sua viagem, todos aqui entenderemos. Importa-nos mais que o papa esteja bem. Esperaremos, com tranquilidade, a decisão do Vaticano e do Santo Padre", disse à reportagem.

Jasson Libaque, sacerdote da diocese de Chiclayo, com Leão XIV (D), em Roma (foto: Arquivo pessoal )

Para Jasson, trabalhar todos os dias com Leão XVI representou um "enorme enriquecimento humano, espiritual e cultural. Ele é uma pessoa modesta, simples, um pouco tímida e mais disposta a ouvir do que a falar. Tem muito senso de humor, é muito pacífico e adepto do diálogo, além de bastante seguro de suas convicções, princípios e decisões."

Responsável pela Comunicação da Diocese de Chiclayo, o padre César Kevin Noriega Delgado disse ao Correio que a notícia sobre a doença do papa causou uma resposta de proximidade espiritual de Chiclayo com seu antigo bispo. "Diante da notícia de sua enfermidade e posterior cirurgia, a reação tem sido marcada pela fé, pela solidariedade e pela esperança. Desde o anúncio do procedimento, a Diocese de Chiclayo convocou missas especiais e uma vigília. Fiéis de todas as idades, devotos e grupos religiosos reuniram-se na Catedral de Chiclayo para elevar preces por sua pronta recuperação", comentou.

Segundo o padre Delgado, nas ruas e nos meios de comunicação locais, registraram-se cenas comoventes, como as manifestações de cidadãos e idosos que, entre lágrimas, expressaram o carinho profundo que sentem por Leão XIV. "Embora a saúde do Santo Padre seja a prioridade neste momento — e compreenda-se que possa haver alterações em sua agenda —, os preparativos para a visita seguem aguardando as diretrizes oficiais do Vaticano, prevalecendo o desejo coletivo de vê-lo com saúde e de recebê-lo em terras de Lambayeque quando for possível."



