Por que deslizamento de terra no Nepal causa inundações tão severas

Imagem aérea mostra casa e ônibus tombados pela lama à margem do Rio Trishuli, no distrito de Nuwakot: vilarejos foram arrasados - (crédito: Prabin Ranabhat/AFP)

Um grande deslizamento de terra nas encostas do Himalaia bloqueou o fluxo do rio Budhi Gandaki, no Nepal, em 11 de outubro de 2026, e provocou uma onda repentina de lama e pedras que atingiu comunidades ribeirinhas na região de Gorkha. A enxurrada derrubou duas pontes suspensas, destruiu cerca de uma dúzia de casas, deixou mais de 100 trilheiros estrangeiros isolados nas rotas do Manaslu e mobilizou equipes de emergência do governo nepalês na busca por desaparecidos.

O relevo do Nepal transforma deslizamentos de terra em gatilhos para inundações com alto poder destrutivo. Quando encostas íngremes desabam sobre vales estreitos, toneladas de rochas e terra fecham a calha dos rios. Esse bloqueio cria represas naturais instantâneas, que represam a água corrente e formam lagos temporários e instáveis.

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Como funciona o rompimento das represas naturais

O acúmulo contínuo da correnteza eleva o nível da água represada em poucas horas. A barreira de entulho, composta por solo descompactado e fragmentos soltos de rocha, não resiste à pressão hidrostática exercida pelo reservatório recém-formado.

O colapso da estrutura ocorre de maneira súbita, quando a água transborda pela crista ou fura a base da barreira. Esse rompimento despeja um volume colossal de água acumulada de uma só vez, criando uma onda de choque que desce o desfiladeiro com velocidade devastadora.

A força da torrente arrasta tudo o que encontra pelo trajeto: árvores arrancadas, sedimentos densos e blocos de pedra. A mistura espessa ganha densidade e multiplica o poder destrutivo da enchente ao longo do canal do rio.

Geografia vulnerável e vales afunilados

A cordilheira do Himalaia possui características físicas que favorecem esse tipo de fenômeno. Trata-se de uma formação geológica jovem, com placas tectônicas em movimentação constante e rochas profundamente fragmentadas. A inclinação acentuada das encostas facilita descolamentos repentinos de terra durante períodos de chuva intensa ou abalos sísmicos.

A geografia dos vales contribui diretamente para a gravidade dos estragos. Os rios nepaleses correm por gargantas profundas e muito estreitas. Esse formato em funil impede que a água transborde para planícies laterais, concentrando toda a força da correnteza em uma linha reta contra habitações, lavouras e travessias.

O impacto atinge as redes de transporte locais de forma quase imediata. Em regiões montanhosas, as estradas acompanham as margens dos rios e as pontes representam as únicas ligações terrestres entre povoados distantes. A perda dessas estruturas isola comunidades inteiras e dificulta o trabalho dos socorristas, que dependem de helicópteros para transferir feridos graves e entregar suprimentos essenciais.

Técnicos do Departamento de Hidrologia e Meteorologia do Nepal mantêm o monitoramento visual e por sensores ao longo do curso do Budhi Gandaki. A vigilância busca detectar novos pontos de retenção hídrica antes que outros colapsos ocorram na cabeceira do vale.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.