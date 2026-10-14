Após jovem ser morto por tigre, Trump posta vídeo de IA abraçando o animal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo gerado por inteligência artificial (IA) em que aparece abraçando um tigre. O conteúdo faz referência ao ataque que matou William Chapman, de 23 anos, no Yorkshire Wildlife Park, na Inglaterra no último sábado (10/10).

A família da vítima afirmou que a circulação das imagens está provocando ainda mais sofrimento em meio ao luto. Em coletiva, o porta-voz oficial do primeiro-ministro britânico Andy Burnham, afirmou que as pessoas devem respeitar a posição da família sobre o compartilhamento das imagens do incidente, mas se recusou a comentar a decisão de Trump de publicar o vídeo.

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A primeira manifestação do presidente sobre o assunto, foi na terça-feira (13), onde compartilhou imagens do ataque na plataforma Truth Social, onde tem cerca de 13 milhões de seguidores. O registro mostra o momento em que o tigre ataca Chapman, que estava dentro do recinto do animal. Na legenda, o presidente escreveu: “Don’t ever mess with nature!”, em tradução: “Nunca mexa com a natureza!”.

Posteriormente, na madrugada desta quarta-feira (14), Trump voltou ao assunto ao publicar o vídeo produzido por inteligência artificial. Na gravação, o presidente aparece no lugar do jovem, reproduzindo um gesto feito por Chapman e interagindo com o felino. Ao final, o presidente norte-americano abraça o animal.

O conteúdo utiliza como trilha sonora a música “The Lion Sleeps Tonight”, na versão do grupo Tight Fit. A publicação gerou repercussão por utilizar um episódio fatal como referência para um conteúdo de tom humorístico, enquanto os familiares ainda tentam lidar com a perda.

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Família relata problemas de saúde enfrentados pelo jovem

Em nota divulgada após a morte de William Chapman, a família afirmou que o jovem enfrentava uma doença mental grave havia vários anos e fazia uso de medicamentos fortes prescritos por profissionais de saúde. No comunicado, os familiares descreveram o jovem como brilhante, afetuoso e cativante, que era muito amado por seus parentes e retribuía esse carinho.

A morte do jovem também motivou uma investigação de saúde e segurança conduzida pela Câmara Municipal de Doncaster. Até o momento, o Yorkshire Wildlife Park permanece fechado, sem previsão de reabertura.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

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