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Trump demite porta-voz da Casa Branca após cinco dias no cargo

Katie Zacharia deixou a função após admitir que não passou no exame da Ordem dos Advogados, apesar de ter sido apresentada pelo presidente como advogada

Donald Trump em aparição pública durante período de mudanças na equipe de comunicação da Casa Branca, conforme noticiado - (crédito: Reprodução/Instagram)
Donald Trump em aparição pública durante período de mudanças na equipe de comunicação da Casa Branca, conforme noticiado - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastou nesta sexta-feira (16/10) a porta-voz da Casa Branca, Katie Zacharia, após apenas cinco dias no cargo. A saída ocorreu depois que ela admitiu não ter passado no exame da Ordem dos Advogados, embora tenha sido apresentada como advogada no anúncio de sua nomeação e também por críticas ao desempenho dela em coletivas de imprensa. 

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Em entrevista à Fox News na quinta-feira (15/10), Zacharia, de 41 anos, afirmou que se formou em Direito pela Universidade Pepperdine, na Califórnia, mas nunca foi aprovada no exame necessário para obter a licença profissional.

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Segundo a Reuters, ao comentar o caso nesta sexta-feira, Trump disse ter aconselhado a porta-voz a reconsiderar a permanência no cargo. "Eu disse a ela: 'Acho que é melhor você ser feliz, e não tenho certeza se você conseguirá ser feliz com tudo isso.' Não há nada de fácil nisso", afirmou a jornalistas ao deixar a Casa Branca. Segundo ele, também perguntou se a função era adequada para ela e recomendou que pensasse melhor antes de continuar.

Ele acrescentou: "Eu disse a ela honestamente: 'Se eu fosse você, reconsideraria... pensaria a respeito. Mas eu reconsideraria”. O presidente disse ainda que pretendia retomar a conversa com Zacharia mais tarde.

Uma fonte da Casa Branca confirmou a saída à Reuters. Já a Fox News informou que Zacharia estava em processo de transição para fora do posto.

Primeira coletiva durou 14 minutos

Zacharia assumiu a função na segunda-feira (12/10) e realizou sua primeira coletiva no dia seguinte. A apresentação durou 14 minutos, com apenas três perguntas respondidas, segundo a AFP.

Ex-porta-voz do Departamento de Segurança Interna e defensora de Trump, ela substituiu Karoline Leavitt, que deixou o cargo em agosto após dar à luz. Antes da nomeação, Zacharia trabalhava em uma empresa de mídia ligada à família Trump.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 16/10/2026 17:14 / atualizado em 16/10/2026 17:15
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