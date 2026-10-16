Trump demite porta-voz da Casa Branca após cinco dias no cargo

Donald Trump em aparição pública durante período de mudanças na equipe de comunicação da Casa Branca, conforme noticiado - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastou nesta sexta-feira (16/10) a porta-voz da Casa Branca, Katie Zacharia, após apenas cinco dias no cargo. A saída ocorreu depois que ela admitiu não ter passado no exame da Ordem dos Advogados, embora tenha sido apresentada como advogada no anúncio de sua nomeação e também por críticas ao desempenho dela em coletivas de imprensa.

Em entrevista à Fox News na quinta-feira (15/10), Zacharia, de 41 anos, afirmou que se formou em Direito pela Universidade Pepperdine, na Califórnia, mas nunca foi aprovada no exame necessário para obter a licença profissional.

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Segundo a Reuters, ao comentar o caso nesta sexta-feira, Trump disse ter aconselhado a porta-voz a reconsiderar a permanência no cargo. "Eu disse a ela: 'Acho que é melhor você ser feliz, e não tenho certeza se você conseguirá ser feliz com tudo isso.' Não há nada de fácil nisso", afirmou a jornalistas ao deixar a Casa Branca. Segundo ele, também perguntou se a função era adequada para ela e recomendou que pensasse melhor antes de continuar.

Ele acrescentou: "Eu disse a ela honestamente: 'Se eu fosse você, reconsideraria... pensaria a respeito. Mas eu reconsideraria”. O presidente disse ainda que pretendia retomar a conversa com Zacharia mais tarde.

Uma fonte da Casa Branca confirmou a saída à Reuters. Já a Fox News informou que Zacharia estava em processo de transição para fora do posto.

Primeira coletiva durou 14 minutos

Zacharia assumiu a função na segunda-feira (12/10) e realizou sua primeira coletiva no dia seguinte. A apresentação durou 14 minutos, com apenas três perguntas respondidas, segundo a AFP.

Ex-porta-voz do Departamento de Segurança Interna e defensora de Trump, ela substituiu Karoline Leavitt, que deixou o cargo em agosto após dar à luz. Antes da nomeação, Zacharia trabalhava em uma empresa de mídia ligada à família Trump.