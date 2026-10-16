Skatista espanhol bate recorde mundial de downhill a quase 152 km/h

O skatista espanhol Diego Poncelet Sanchez-Cuenca estabeleceu o novo recorde mundial de velocidade em downhill em pé ao atingir 151,83 km/h (94,34 mph). O atleta da Red Bull percorreu uma descida íngreme e sinuosa em Les Éboulements, Quebec, no Canadá, em 22 de setembro.
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Com essa marca, Diego superou o registro do britânico Peter Connolly, seu amigo, que sustentava o recorde anterior de 146,73 km/h (91,17 mph) na mesma rota canadense. O competidor cruzou o ponto de cronometragem na velocidade equivalente à de um furacão.
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Preparação técnica e aerodinâmica
Para viabilizar a velocidade histórica, Diego trabalhou com técnicos especializados no desenvolvimento de um traje e de um skate focados na aerodinâmica. O equipamento recebeu um kit de fibra de carbono na parte superior, componente aprovado pela Associação Mundial de Skate (WSA) para guiar o vento ao redor dos pés.
A base do skate manteve o formato tradicional, mas incluiu carenagens que garantiram estabilidade durante o percurso de 2,5 km (1,5 milhas) em Les Éboulements. Essas peças permitem velocidades extremas, embora sejam incomuns em competições oficiais com pistas de menor extensão.
A ação contou com o patrocínio da Prada e da Porsche. A montadora cedeu um veículo prateado para acompanhar a descida e registrar as imagens do percurso. Familiares de Diego viajaram ao Canadá para apoiar a tentativa, incluindo sua mãe e o pai, que analisou a direção do vento observando as árvores.
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Histórico e validação da marca
Nascido na Cidade do México e criado entre a Espanha e a Suíça, Diego é bicampeão mundial da modalidade. Sua ligação com o esporte surgiu na infância ao ver um atleta descer uma ladeira acentuada. Em 2016, após quebrar a perna esquiando, ele retomou os treinos focado em vencer o campeonato mundial.
O juiz oficial do Guinness World Records, Andrew Glass, acompanhou a tentativa no local e comentou a conquista. “Foi muito legal ver o quanto o Guinness World Records impactou a família de Diego”, disse Andrew. “As lembranças dele falando sobre o desejo de estar no livro do GWR quando criança acrescentaram outra dimensão à conquista e tornaram o resultado positivo ainda mais especial.”
Diego completou testes na colina durante a semana anterior e aguardou o tempo melhorar para realizar a descida sob a luz do sol.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.