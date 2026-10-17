Trump promete 'poderes inacreditáveis' e se coloca no centro da campanha eleitoral nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou neste sábado (17/10) o poder que tem em seu segundo mandato na Casa Branca, durante um comício no Kentucky para aumentar a mobilização dos republicanos, que enfrentam dificuldades nas eleições de meio de mandato. "Posso fazer coisas inacreditáveis", afirmou.
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Trump discursou na cidade de Highland Heights para apoiar candidatos republicanos, entre eles Ed Gallrein, que concorre à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Durante o evento, comentou sua decisão de mudar a forma como o governo americano se refere ao Golfo do México, passando a chamá-lo de Golfo da América.
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"Não acho que poderia ter feito isso no meu primeiro mandato. Este é um mandato muito mais poderoso", disse Trump. "Também mudei o nome de um lago no Canadá para Lago América", continuou, em referência ao Lago Ontário.
A demonstração de poder reivindicada por Trump ocorre em meio à insatisfação dos eleitores com a maneira como ele exerce suas prerrogativas. As tarifas comerciais e a guerra contra o Irã têm pressionado os preços, enquanto cresce o número de americanos que acreditam que o presidente prioriza os próprios interesses, e não os do país.
Com o controle das duas Casas do Congresso em disputa, Trump tem colocado a si próprio no centro da campanha eleitoral. Caso os democratas conquistem a maioria, poderão abrir investigações sobre seu governo. Nos bastidores, republicanos temem que o presidente se torne um fator prejudicial ao desempenho do partido nas urnas.
Ao abordar diferentes assuntos no palco, Trump falou sobre os preços dos combustíveis e afirmou que a guerra contra o Irã terminará em breve. Ele repetiu uma previsão que já fez diversas vezes ao longo dos quase oito meses de conflito e disse que os preços da gasolina cairão para níveis ainda mais baixos. A plateia reagiu com aplausos.
O presidente também voltou a defender sua promessa de que, caso os republicanos conquistem a maioria na Câmara e no Senado, todos os adultos americanos receberão US$ 5 mil. A medida provavelmente custaria mais de US$ 1 trilhão e dependeria da aprovação do Congresso, além de agravar o déficit orçamentário anual dos Estados Unidos, que se aproxima de US$ 1,8 trilhão.
No comício de sábado, Trump acrescentou uma nova promessa condicionada à vitória republicana, desta vez direcionada ao Kentucky. Segundo ele, se o partido vencer as eleições, o Departamento de Defesa investirá na revitalização de uma fábrica de medicamentos no Estado. Fonte: Associated Press.