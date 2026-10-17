'Tomamos a Bastilha': Protestos contra o custo de vida abalam na França

Esta fotografia mostra um incêndio que destruiu a prefeitura após um grupo de pessoas ter invadido o edifício durante um protesto contra o "alto custo de vida" em Limoges, no centro da França, em 17 de outubro de 2026 - (crédito: AFP)

Confrontos entre policiais e manifestantes, invasões de prefeituras, caos no centro de Paris. Os protestos contra o aumento do custo de vida abalaram a França neste sábado (17/10), enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, enfrentava um fim de mandato turbulento.

A seis meses da eleição presidencial que escolherá seu sucessor, uma convocação nas redes sociais intitulada "Amarelos e Jovens" incentivou integrantes do movimento dos coletes amarelos, jovens da geração Z, agricultores, professores, ativistas climáticos e aposentados, entre outros, a protestarem juntos.

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"Abaixo o sistema", "Tomamos a Bastilha", "Macron, renúncia"... O desejo de mudança estava presente entre os 550 mil e 800 mil manifestantes que percorreram as ruas da França, segundo as autoridades e os organizadores, respectivamente.

Embora tenham sido majoritariamente pacíficos, os protestos foram ofuscados por confrontos entre policiais e manifestantes, saques a lojas e marchas não autorizadas que provocaram caos no centro das grandes cidades.

“Aqueles que destruíram, atacaram tanto sedes de governos regionais quanto estabelecimentos comerciais e saquearam até mesmo nossas prefeituras serão perseguidas e punidas”, escreveu Macron na rede social X. As autoridades anunciaram um balanço inicial de cerca de 400 detidos.

Embora os manifestantes tenham criticado a atuação policial contra os protestos estudantis desde o fim de setembro, a mobilização deste sábado teve como foco o aumento do custo de vida, refletido sobretudo na alta dos combustíveis desde o início da guerra no Oriente Médio.

"No fim do mês, já não me sobra nada. Os preços sobem, mas os treinos não. Não aguentamos mais, estamos sufocando", denunciou Franck, funcionário público que participou de uma manifestação com cerca de 300 pessoas em Guéret, no centro da França.

"Não vamos deixar intimidar"

Em Marselha e Lille, manifestantes invadiram as prefeituras e, na primeira cidade, derrubaram um busto de Marianne, símbolo da República Francesa. Na prefeitura de Limoges, um incêndio começou durante a noite.

Embora a manifestação oficial em Paris tenha transcorrido em clima festivo, antes de seu início as forças de segurança lançaram gás lacrimogêneo e obtiveram jatos de água em resposta a objetos atirados por manifestantes mascarados na Praça da República.

As autoridades também tiveram que enfrentar protestos não autorizados em outros pontos da capital, como os turísticos Campos Elíseos, perto do Museu do Louvre e nos arredores do Palácio do Eliseu, sede da Presidência Francesa.

“Não vamos deixar intimidar”, afirmou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, que acusa o partido de esquerda radical França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, muito popular entre os jovens, de estar por trás dos protestos.

“A extrema esquerda voltou a fazer as reivindicações sociais legítimas suas referências”, declarou a líder da extrema direita Marine Le Pen, que liderou as pesquisas para a eleição presidencial e poderá disputar o segundo turno com Mélenchon.

A situação ficou mais tensa ao anoitecer. As autoridades mobilizaram unidades de elite de controle de distúrbios em Paris, onde foram registrados incêndios de lixeiras e carros, além de saques a estabelecimentos comerciais nas ruas do centro, constataram jornalistas da AFP.

Manifestante perde uma mão

Os episódios lembram a onda de protestos dos coletes amarelos em 2018 e 2019 contra o aumento previsto de um imposto sobre os combustíveis.

As imagens de violência, com destruição até mesmo no simbólico Arco do Triunfo, e a atuação policial, que levaram manifestantes a perderem olhos, abalaram a França na época.

“Há oito anos, lutamos com todas as nossas forças”, recordou François Boulo, uma das figuras mais conhecidas dos coletes amarelos. “Agora, a juventude da França entrou em cena e nos devolveu a esperança”, acrescentou.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, anunciou que as forças de segurança poderiam usar granadas de efeito moral em caso de distúrbios urbanos. As autoridades restringiram seu uso nos protestos estudantis depois que um jovem perdeu uma mão.

Um manifestante perdeu uma mão neste sábado em Saint-Étienne, no centro da França, devido à explosão de uma granada lançada pelas forças de segurança, informou à AFP uma fonte próxima ao caso, sem especificar o tipo de arte.

Dois terços dos franceses apoiaram o retorno dos coletes amarelos, segundo uma pesquisa do instituto Elabe realizada em meados de setembro, que aponta Le Pen como a candidatura mais bem avaliada para aumentar o poder de compra.

Embora Lecornu tenha tentado responder nos últimos dias a parte do descontentamento com uma série de anúncios, a mobilização ocorre quando seu governo busca aprovar um orçamento para 2027 que prevê um forte ajuste fiscal de 54 bilhões de euros (60,78 bilhões de dólares) para equilibrar as contas públicas.