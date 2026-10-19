Polícia usou força "justificada" ao atirar em bebê, decide Justiça dos EUA

Senatobia, cidade onde o caso aconteceu, tem histórico de violência policial contra população negra - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Justiça de Mississipi, nos Estados Unidos, apontou que a polícia utilizou força “justificada” ao disparar contra um veículo, matando Kohen Wiley, de um ano. A criança foi baleada enquanto estava no colo da mãe, em junho. A decisão da procuradora-geral Lynn Fitch foi publicada nesta segunda-feira (19/10).

O caso aconteceu na cidade de Senatobia, quando policiais foram acionados em uma ocorrência de furto de fraldas e roupas infantis em uma loja Walmart. Segundo os agentes, Vellesiya Wiley, mãe do bebê, e Latoya Ferrell, uma amiga, estavam em um veículo saindo do estacionamento quando os policiais se aproximaram do local.

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As investigações apontam que os policiais sacaram as armas e Vellesya levantou o bebê no colo para indicar que havia uma criança no carro. Mesmo assim, o sargento Hunter Foster disparou, matando Kohen Wiley e ferindo a mãe.

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As duas mulheres negam que estivessem furtando a loja. Nenhuma das duas foi acusada de qualquer crime e os policiais não apresentaram nenhuma evidência de furto. As imagens das câmeras corporais dos agentes e do sistema de segurança do estacionamento não foram divulgadas.

A defesa dos policiais e o Departamento de Investigação do Mississipi afirmam que as mulheres tentaram matar os policiais, jogando o carro na direção dos agentes. Uma autópsia independente, solicitada pelo advogado de direitos civis Ben Crump, aponta que os disparos foram feitos pela lateral do carro, contradizendo a versão oficial. Tanto Hunter Foster quanto a procuradora-geral Lynn Fitch são brancos, enquanto as mulheres e o bebê são negros.

Histórico de racismo

A conclusão da Justiça sobre a morte de Kohen Wiley é o mais recente caso envolvendo violência policial contra a população negra da cidade de Senatobia. Em setembro, o chefe de polícia local, Harold Vanderford, foi demitido por usar insultos racistas em mensagens de texto. Ele foi substituído por Angelica Maze, uma policial negra.

Já em 2023, um policial prendeu um garoto negro de 10 anos por urinar em um estacionamento. Quantavious Eason foi colocado em uma cela e posteriormente condenado a três meses de liberdade condicional.