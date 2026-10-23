Repórter é arrastado por onda ao informar sobre mar perigoso

Um repórter e um cinegrafista foram surpreendidos por uma onda gigante durante uma transmissão ao vivo para uma emissora espanhola. Nessa quinta-feira (22/10), o jornalista Sergio Ovejero informava a audiência do programa Euskadi Quédate, da emissora ETB2, sobre as condições do mar justamente quando acabou atingido.
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Segundo informações do portal espanhol El Mundo, a situação aconteceu em Ondarroa, no norte da Espanha. No entanto, os dois profissionais não sofreram ferimentos e passam bem.
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Ovejero dava as informações durante um passeio marítimo. Ele alertava justamente sobre os potenciais riscos oriundos da força das ondas, de tamanho avantajado. Foi neste momento que uma delas ultrapassou a barreira de proteção da reportagem e atingiu os profissionais. A água molhou a câmera, e derrubou a transmissão.
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Alguns minutos depois, o próprio programa informou, pelas redes sociais, que os dois estavam bem. A equipe também deixou claro que nenhum espaço interditado ou zonas de segurança foram ultrapassados ou invadidos. Naquele momento, um temporal assolava o mar Cantábrico, que banha a região. Foram registradas ondas maiores do que cinco metros de altura.
Assista a um registro feito do momento:
Siamo nei Paesi Baschi, sul canale Etb2, a "Euskadi Quédate" condotto da @Odeiesnaola. Nella puntata di oggi un inviato e il cameraman son stati letteralmente portati via da un'onda mentre si parlava delle ultime sul maltempo da... Ondàrroa (Spagna) https://t.co/nnxV0ZgTH4— LALLERO (@see_lallero) October 22, 2026
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