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Repórter é arrastado por onda ao informar sobre mar perigoso

Situação aconteceu durante transmissão ao vivo na televisão. Profissionais passam bem

Momento é impressionante - (crédito: Reprodução / ETB2)
Momento é impressionante - (crédito: Reprodução / ETB2)

Um repórter e um cinegrafista foram surpreendidos por uma onda gigante durante uma transmissão ao vivo para uma emissora espanhola. Nessa quinta-feira (22/10), o jornalista Sergio Ovejero informava a audiência do programa Euskadi Quédate, da emissora ETB2, sobre as condições do mar justamente quando acabou atingido.

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Segundo informações do portal espanhol El Mundo, a situação aconteceu em Ondarroa, no norte da Espanha. No entanto, os dois profissionais não sofreram ferimentos e passam bem.

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Ovejero dava as informações durante um passeio marítimo. Ele alertava justamente sobre os potenciais riscos oriundos da força das ondas, de tamanho avantajado. Foi neste momento que uma delas ultrapassou a barreira de proteção da reportagem e atingiu os profissionais. A água molhou a câmera, e derrubou a transmissão.  

Alguns minutos depois, o próprio programa informou, pelas redes sociais, que os dois estavam bem. A equipe também deixou claro que nenhum espaço interditado ou zonas de segurança foram ultrapassados ou invadidos. Naquele momento, um temporal assolava o mar Cantábrico, que banha a região. Foram registradas ondas maiores do que cinco metros de altura. 

Assista a um registro feito do momento: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 23/10/2026 19:16
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