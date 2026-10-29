Homem encontra planta crescendo dentro do próprio olho após acidente

Um homem russo se surpreendeu após receber a notícia de que uma planta havia germinado dentro do próprio olho. Com inflamações, incômodos e até dores de cabeça, o paciente só voltou a viver normalmente após passar por intervenção cirúrgica.
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Conforme contou ao jornal britânico The Sun, o russo Maxim Sleptsov, 42 anos, foi atingido por um falho durante uma viagem. Como consequência, uma pequena planta cresceu dentro do olho do indivíduo, morador da Sibéria. Com apenas 3 milímetros de extensão, a raíz penetrou a conjuntiva de Sleptov, o tecido que cobre a parte branca do olho.
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Durante a entrevista, que foi ao ar nessa quarta-feira (28/10), o russo relatou sofrimento durante meses com inflamações e outros problemas, como visão dupla, mal-estar e dores de cabeça. "Meu olho coçava e doía, como se eu tivesse machucado ou coçado. Estava regando e vermelho", detalhou.
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Em seguida, foi à emergência para cuidar do problema. Ao chegar lá, foi informado de que a semente já havia, dentro do olho, germinado. Os médicos se surpreenderam com o achado. "O mais surpreendente é que havia brotado, e sua raiz realmente penetrou o tecido conjuntival", afirmou o médico-chefe, Ivan Lutskan.
Elizaveta Karpota, oftamologista responsável por remover a semente, afirmou que jamais havia visto um caso semelhante durante a carreira. O problema só foi solucionado e as dores resolvidas após a intervenção cirúrgica bem sucedida.
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