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SAÚDE

Homem encontra planta crescendo dentro do próprio olho após acidente

Maxim Sleptsov sofreu com inflamações e incômodo até intervenção cirúrgica

Caso na Rússia é raro e precisou de intervenção cirúrgica - (crédito: Freepik)
Caso na Rússia é raro e precisou de intervenção cirúrgica - (crédito: Freepik)

Um homem russo se surpreendeu após receber a notícia de que uma planta havia germinado dentro do próprio olho. Com inflamações, incômodos e até dores de cabeça, o paciente só voltou a viver normalmente após passar por intervenção cirúrgica. 

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Conforme contou ao jornal britânico The Sun, o russo Maxim Sleptsov, 42 anos, foi atingido por um falho durante uma viagem. Como consequência, uma pequena planta cresceu dentro do olho do indivíduo, morador da Sibéria. Com apenas 3 milímetros de extensão, a raíz penetrou a conjuntiva de Sleptov, o tecido que cobre a parte branca do olho.

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Durante a entrevista, que foi ao ar nessa quarta-feira (28/10), o russo relatou sofrimento durante meses com inflamações e outros problemas, como visão dupla, mal-estar e dores de cabeça. "Meu olho coçava e doía, como se eu tivesse machucado ou coçado. Estava regando e vermelho", detalhou.

Em seguida, foi à emergência para cuidar do problema. Ao chegar lá, foi informado de que a semente já havia, dentro do olho, germinado. Os médicos se surpreenderam com o achado. "O mais surpreendente é que havia brotado, e sua raiz realmente penetrou o tecido conjuntival", afirmou o médico-chefe, Ivan Lutskan. 

Elizaveta Karpota, oftamologista responsável por remover a semente, afirmou que jamais havia visto um caso semelhante durante a carreira. O problema só foi solucionado e as dores resolvidas após a intervenção cirúrgica bem sucedida. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 29/10/2026 23:03
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