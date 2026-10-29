Brasileira está entre os feridos em colisão de trens na Espanha

A colisão na rota entre Madri e Sevilha envolveu duas operadoras de trem e transportava mais de 500 passageiros no momento do impacto - (crédito: AFP Photo/Spain's Millitary Emergency Unit/Handout)

Uma brasileira ficou ferida na colisão entre dois trens de alta velocidade que deixou pelo menos 69 mortos e 110 feridos na Espanha, na quarta-feira (28/10). A presença da mulher entre as vítimas foi confirmada ao Correio pelo Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira (29/10). Segundo informou a pasta à reportagem, ela sofreu ferimentos que, a princípio, não são considerados graves.

O Consulado-Geral do Brasil em Madri foi informado sobre a situação ainda no dia do acidente e passou a acompanhar o caso.

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Em resposta ao Correio, o Itamaraty confirmou que os serviços consulares foram mobilizados após a notificação sobre a passageira ferida: "O Consulado-Geral presta a assistência consular devida à cidadã brasileira."

A pasta esclareceu que o atendimento a brasileiros no exterior pode ser solicitado diretamente pelo cidadão ou, dependendo das circunstâncias, por seus familiares. A assistência é prestada conforme as normas nacionais e internacionais que regulamentam a atuação das representações diplomáticas.

O ministério também ressaltou que informações pessoais de cidadãos atendidos pela rede consular são protegidas pelo direito à privacidade. Por esse motivo, e em observância à Lei de Acesso à Informação e ao Decreto nº 7.724/2012, o órgão não fornece detalhes sobre a identidade dos envolvidos ou os serviços prestados individualmente.

Tragédia deixou dezenas de hospitalizados

O acidente ocorreu em um trecho da ferrovia de alta velocidade que conecta Madri, capital espanhola, a Sevilha, no sul do país. Duas composições, operadas por empresas diferentes, colidiram enquanto transportavam, juntas, mais de 500 pessoas.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades espanholas, o trem da estatal Renfe levava entre 393 e 397 passageiros. Na outra composição, pertencente à operadora Iryo, viajavam 147 pessoas, entre elas um bebê.

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A dimensão da tragédia mobilizou equipes de emergência, responsáveis pelo resgate dos passageiros e pelo atendimento às vítimas que estavam nos vagões atingidos. O trabalho incluiu a retirada de pessoas das composições e o encaminhamento dos feridos às unidades de saúde.

De acordo com o balanço divulgado pelo governo espanhol, ao menos 110 pessoas ficaram feridas, das quais 50 permanecem hospitalizadas. Entre os pacientes internados, 15 estão em estado grave.

