Rubio recebe ministros do G20, divididos pelas guerras no Irã e Ucrânia

Um outdoor está exposto do lado de fora do local da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20, em Atlanta, Geórgia, no dia 29 de outubro de 2026. - (crédito: AFP)

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, receberá nesta sexta-feira (30) seus homólogos do G20, incluindo o russo Sergei Lavrov, em um encontro que deve ser tenso devido às guerras na Ucrânia e no Irã, além dos preços da energia.

A reunião dos ministros das Relações Exteriores em Atlanta, a poucos dias das cruciais eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, estabelecerá as bases para a cúpula de líderes do G20 de dezembro, na região de Miami, no complexo turístico do presidente Donald Trump.

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Poucos avanços são esperados esta semana por parte do grupo das 20 principais economias do planeta, que inclui China, Índia, Rússia, Japão, Alemanha e França, devido às divergências a respeito da guerra na Ucrânia e das consequências do conflito com o Irã.

A Rússia foi isolada pela maior parte do Ocidente após a invasão do território ucraniano em 2022, e o próprio Lavrov continua sujeito a sanções internacionais.

O encontro de Rubio com Lavrov, que já desembarcou nos Estados Unidos, segundo a imprensa estatal, será acompanhado de perto. A conversa acontece antes das novas negociações entre Moscou, Kiev e Washington em novembro.

O governo dos Estados Unidos busca a via diplomática para a Ucrânia, ao mesmo tempo que solicita a cooperação de Moscou para controlar os preços dos combustíveis, um tema crucial da campanha para as eleições de meio de mandato.

Trump flexibilizou recentemente algumas sanções contra a Rússia, ao mesmo tempo que promoveu um acordo para que o país venda diesel aos Estados Unidos para enfrentar o aumento dos preços.

"O G20 já não é realmente um fórum em que os ministros das Relações Exteriores possam chegar a um acordo sobre uma declaração", afirmou uma fonte diplomática.

O governo Trump, que está a ponto de ceder o mandato rotativo do grupo ao Reino Unido, considera que a plataforma se desviou de sua missão principal. Washington comprometeu-se a devolver ao G20 o objetivo de impulsionar o crescimento econômico, ao argumentar que a segurança e a prosperidade econômica estão "intimamente relacionadas".

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, não estará presente em Atlanta e, em seu lugar, enviará seu adjunto, informou o Departamento de Estado.