Desabamento de coluna rochosa deixa três mortos na Capadócia, na Turquia

Três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas nesta quinta-feira (29) após o desabamento de uma formação rochosa em um ponto turístico da região turca de Capadócia, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco.
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A Capadócia abriga formações conhecidas como "chaminés de fadas", esculpidas pela erosão em rochas de origem vulcânica. Essas estruturas, porém, são afetadas por fenômenos naturais e pela exploração turística excessiva.
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Os corpos de três pessoas foram encontrados sob os escombros, declarou o governador da província de Nevehir, Huseyin Kok.
Pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas, informou no X o ministro da Justiça, Akin Gurlek.
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As autoridades não divulgaram a nacionalidade das vítimas.
O desabamento ocorreu às 15h15 (09h15 Brasília), após “uma queda de pedras provocada por um deslizamento de terra na localidade de Goreme”, declarou Kok.
A área foi fechada ao público, e “as operações de busca e resgate (...) continuam em andamento”, informou o governador.
A Promotoria de Nevehir abriu uma investigação sobre o caso.
Imagens da agência turca IHA mostram uma enorme nuvem de poeira se elevando ao lado de um estacionamento, além do corpo de uma vítima preso sob uma grande rocha.
O local foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985.
“Em um cenário impressionante modelado pela erosão, o vale de Goreme e seus arredores abrigam santuários rupestres (...), povoados trogloditas e cidades subterrâneas, vestígios de um assentamento humano tradicional cujas origens remontam ao século IV”, descreve a organização da ONU em seu site.
A Unesco, no entanto, alerta para “um excesso de afluência turística e alguns atos de vandalismo”, além da construção de estruturas consideradas incompatíveis com o local.
A Capadócia recebe cerca de 4,5 milhões de visitantes por ano e gera US$ 2,5 bilhões (R$ 13,4 bilhões) em receitas, declarou em setembro o diretor do órgão gestor do sítio, Aydn Cem Aslanbay, ao jornal Daily Sabah.
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