Votação nos EUA bate recorde antes das eleições de meio de mandato

Dos 174 milhões de norte-americanos registrados para as eleições legislativas de meio de mandato (midterm elections), até esta sexta-feira (30/10), quase 48 milhões — 27,5% do total — tinham votado por antecipação pelo serviço postal ou presencialmente. O aumento foi mais visível em estados com disputas acirradas pelo Senado, onde 35 assentos estarão em disputa na próxima terça-feira. Também nessas regiões, o número de eleitores registrados como democratas crescia em relação aos republicanos. Além das 35 cadeiras do Senado, todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes serão renovados. Entre os norte-americanos que votaram antes do pleito de 3 de novembro, está o papa Leão XIV.

De acordo com o Election Lab da Universidade da Flórida, por volta do meio-dia desta sexta-feira (13h em Brasília), 47.922.669 votos antecipados tinham sido registrados em todo o território americano, superando os 45,9 milhões registrados até a véspera das midterms de 2022. Nos estados em que os eleitores informam a filiação partidária, os democratas representam cerca de 44% dos eleitores antecipados, contra 31% dos republicanos e 25% daqueles que não informaram o partido que apoiam ou que votam por legendas minoritárias.

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Anthony W. Pereira, diretor executivo do Centro para Estudos Latino-Americanos da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, explicou ao Correio que os americanos estão ansiosos em votar antecipadamente neste ano, ante o receio de que Trump tente interferir na votação de 3 de novembro ou impedir a contagem de votos após o fechamento das urnas. "Durante a campanha, o presidente fez diversas declarações preocupantes, incluindo a de que desejava 'tomar controle' das eleições e a de que os republicanos deveriam 'trapacear'. Algumas pessoas também temem que agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) e da Patrulha da Fronteira sejam mobilizados no dia da eleição para criar um clima de medo", afirmou. "Além disso, há cidadãos que trabalham na administração eleitoral local que apoiam Trump e sua alegação de vitória nas eleições de 2020, e que poderiam se recusar a certificar os resultados. Diante de toda essa incerteza, muitos americanos votaram antecipadamente."

Segundo Pereira, uma pesquisa recente constatou que 56% dos eleitores registrados afirmaram estar em uma situação financeira pior durante o governo Trump. Outro levantamento, de abrangência nacional, revelou que 69% dos eleitores registrados estavam "muito" ou "um pouco" preocupados com "corrupção, favorecimento pessoal ou conflitos de interesses" na atual administração. "Em sua campanha de 2024, Trump prometeu reduzir os preços, tornar o custo de vida mais acessível e evitar guerras. Ele não cumpriu nenhuma dessas promessas, e muitas pessoas nos Estados Unidos estão irritadas com isso."

Professor da American University (em Washington), Allan Lichtman acredita que os números divulgados pelo Election Lab da Universidade da Flórida representam uma mensagem ruim para o presidente americano. "O número recorde de votos por correio e antecipados é um péssimo sinal para os republicanos de Donald Trump. Os democratas tendem a predominar nessas modalidades de votação. Portanto, quanto maior o número de votos, maior a vantagem democrata", explicou ao Correio. "Esses resultados mostram a influência tóxica do governo Trump."

Toxicidade

Para Lichtman, os resultados divulgados ontem, a quatro dias das eleições, mostram a "influência tóxica" do governo Trump. "Quando um índice de aprovação de um presidente está tão baixo quanto o de Trump, o partido que ocupa a Casa Branca perde, em média, cerca de 40 cadeiras na Câmara dos Representantes e seis cadeiras no Senado dos EUA. Isso não é uma previsão; trata-se de uma média, mas que ilustra as dificuldades que os republicanos enfrentam este ano."

Por sua vez, o brasileiro Andre Pagliarini — professor de história e estudos internacionais na Universidade Estadual de Louisiana — lembrou à reportagem que a aprovação de Trump está "muito baixa". "Votar por antecipação é sinal de engajamento e de entusiasmo. Devemos entender essa votação como uma confirmação preliminar daquilo que todo mundo espera: uma reação maciça contra o governo", admitiu.



PAPA VOTOU POR CORRESPONDÊNCIA

O papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, anunciou o serviço de imprensa do Vaticano em um comunicado. "O papa Leão XIV exerceu seu direito de voto como cidadão dos Estados Unidos todas as vezes em que teve oportunidade" e, "em consonância com essa prática bem estabelecida de participação cívica, enviou sua cédula eleitoral por correio para Chicago", detalha o comunicado. No início do ano, o líder católico e o presidente Donald Trump tiveram divergências após as críticas da Santa Sé à dura política de repressão à imigração nos Estados Unidos e à guerra contra o Irã. Trump qualificou o papa como "fraco" diante do crime e "terrível" em política externa. O papa afirmou que "não tem medo" do presidente dos Estados Unidos.

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O primeiro pontífice a votar

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