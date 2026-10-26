Trump comenta sobre bumbum de Nicki Minaj em comício: "Difícil não notar"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a atenção durante um comício realizado diante de apoiadores, nesse domingo (25/10), ao elogiar publicamente o bumbum da rapper trinidiana Nicki Minaj.
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Em Michigan, no centro-oeste do país norte-americano, Trump afirmou que "a propósito, eu já vi um bumbum maravilhoso antes: o da Nicki Minaj". Na sequência, o republicano pediu para que a artista, presente no comício, se levantasse, em meio a outros apoiadores.
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A fala gerou repercussão internacional. De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, o comentário gerou aplausos por parte dos eleitores de Trump. O comentário foi feito durante fala do presidente sobre Mike Rogers, candidato republicano ao Senado. Em novembro, ocorrem no país as eleições legislativas de meio de mandato.
Trump interrompeu o raciocínio para falar sobre Nicki. "Espero que Nicki não tenha ficado ofendida. Nós amamos a Nicki. Ela está conosco há muito tempo", afirmou o presidente. Durante discurso, a rapper reforçou o apoio ao republicano, o elogiou, e pediu votos em favor do partido republicano.
Confira o momento em que Trump elogia Nicki Minaj:
Donald Trump says Nicki Minaj has a “beautiful a**” during rally in Port Huron, Michigan: “That’s hard to miss. Stand up” https://t.co/EVbHdDw0t0— Pop Base (@PopBase) October 25, 2026
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