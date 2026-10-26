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Trump comenta sobre bumbum de Nicki Minaj em comício: "Difícil não notar"

Comentário foi feito durante evento com apoiadores

Comentário ocorreu durante um comício em Michigan, no centro-oeste do país norte-americano - (crédito: Reprodução)
Comentário ocorreu durante um comício em Michigan, no centro-oeste do país norte-americano - (crédito: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a atenção durante um comício realizado diante de apoiadores, nesse domingo (25/10), ao elogiar publicamente o bumbum da rapper trinidiana Nicki Minaj.  

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Em Michigan, no centro-oeste do país norte-americano, Trump afirmou que "a propósito, eu já vi um bumbum maravilhoso antes: o da Nicki Minaj". Na sequência, o republicano pediu para que a artista, presente no comício, se levantasse, em meio a outros apoiadores. 

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A fala gerou repercussão internacional. De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, o comentário gerou aplausos por parte dos eleitores de Trump. O comentário foi feito durante fala do presidente sobre Mike Rogers, candidato republicano ao Senado. Em novembro, ocorrem no país as eleições legislativas de meio de mandato. 

Trump interrompeu o raciocínio para falar sobre Nicki. "Espero que Nicki não tenha ficado ofendida. Nós amamos a Nicki. Ela está conosco há muito tempo", afirmou o presidente. Durante discurso, a rapper reforçou o apoio ao republicano, o elogiou, e pediu votos em favor do partido republicano. 

Confira o momento em que Trump elogia Nicki Minaj:

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 26/10/2026 16:26
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