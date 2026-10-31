Crise na Polônia: presidente denuncia violação constitucional

Os protestos em relação ao Tribunal Constitucional devem acirrar a disputa entre o governo pró-Europa da Polônia e seus opositores, principalmente o maior partido de oposição, o conservador-nacionalista Lei e Justiça (PiS) - (crédito: Mladen ANTONOV / AFP)

O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, afirmou neste sábado, 31, que houve uma "violação da ordem constitucional da Polônia" e convocou os líderes dos grupos parlamentares para uma reunião de urgência sobre a "estabilização da situação política". A declaração ocorre após centenas de manifestantes antigoverno se reunirem durante a noite em torno do Tribunal Constitucional para denunciar a suspensão do presidente da corte, medida que atribuem ao governo pró-Europa do país.

A polícia informou ter detido três manifestantes depois que alguns arremessaram objetos contra os agentes e tentaram quebrar a cerca de segurança ao redor do prédio. Nawrocki, que se opõe ao governo pró-Europa, desviou seu avião durante viagem ao Senegal na noite de sexta-feira, 30, e retornou ao país em razão da situação. "Em um momento como este, o presidente precisa estar na Polônia. Estou encurtando meu voo para o Senegal. Estou retornando", disse em publicação na rede social X.

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Após retornar à Polônia, Nawrocki dirigiu-se ao Tribunal Constitucional e afirmou ter ajudado o presidente suspenso da corte a entrar no edifício.

Os protestos em relação ao Tribunal Constitucional devem acirrar a disputa entre o governo pró-Europa da Polônia e seus opositores, principalmente o maior partido de oposição, o conservador-nacionalista Lei e Justiça (PiS). Os principais órgãos judiciais da Polônia, incluindo a corte constitucional, têm sido um ponto central de discórdia entre os dois lados.

Críticos na Polônia e na União Europeia acusam o PiS, que governou o país entre 2015 e 2023, de impor controle político sobre instituições judiciais-chave. Reformas introduzidas sob o governo do PiS levaram a União Europeia a impor multas à Polônia.

O governo pró-Europa do primeiro-ministro Donald Tusk assumiu o poder em 2023 com a promessa de restaurar a independência do Judiciário. Desde então, seus esforços têm sido bloqueados por vetos de dois presidentes sucessivos alinhados ao PiS, incluindo Nawrocki.

Na noite de sexta-feira, o site do Tribunal Constitucional anunciou a suspensão do presidente da corte, Bogdan Swieczkowski. Pouco depois, manifestantes, incluindo o líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski, e políticos de extrema-direita, começaram a se concentrar em frente ao prédio.

O governo afirma que Swieczkowski violou repetidamente a lei e colocou em risco o funcionamento do tribunal. Swieczkowski assumiu a chefia da corte sob o governo anterior do PiS. Tusk o acusou de impedir que juízes eleitos pela maioria parlamentar assumissem seus cargos no tribunal. "Restaurar o estado de direito é nossa obrigação", escreveu Tusk, no X. "Após anos de ilegalidade sob o PiS, este é um processo difícil, às vezes doloroso, que exige ação decisiva. Não há outro caminho."

Tusk havia prometido que seu governo garantiria que o tribunal voltasse a ser integrado por juízes nomeados legalmente, embora tenha reconhecido que seus métodos podem não agradar a todos. Políticos do PiS criticaram a suspensão de Swieczkowski.

"Trata-se de um ataque criminoso e flagrante contra a ordem constitucional", afirmou o ex-ministro da Justiça Zbigniew Ziobro no final da noite de sexta-feira, no X. "É por isso que peço uma resistência que seja ruidosa, firme, solidária e destemida."

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.