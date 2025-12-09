Conselho de Ética da Câmara ouve deputados envolvidos no motim

Motta cercado por bolsonaristas em agosto. No levante, ele foi impedido até de assumir o lugar de comando da Mesa - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu nesta terça-feira (9/12) a fase de oitivas nos processos disciplinares que investigam a participação de três parlamentares no motim que paralisou o plenário por mais de 30 horas no início de agosto. A primeira sessão deve ouvir o deputado Zé Trovão (PL-SC), alvo de representação, além de testemunhas indicadas pelas defesas.

Até agora, está confirmada a oitiva do deputado Coronel Meira (PL-PE), apresentado como testemunha por Marcos Pollon (PL-MS). A expectativa é que outros nomes, sugeridos por Marcel van Hattem (Novo-RS), também sejam incluídos nas próximas etapas da instrução.

Os processos analisam a conduta dos parlamentares durante a ocupação que interrompeu os trabalhos legislativos em protesto à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. As representações chegaram ao colegiado após recomendação da Corregedoria da Câmara e decisão da Mesa Diretora. Com isso, foram instaurados procedimentos disciplinares contra Pollon, van Hattem e Zé Trovão.

As ações pedem a suspensão temporária dos mandatos dos três deputados por 30 dias por participação direta na obstrução do plenário.