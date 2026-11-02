Bulgária elege Iliana Yotova, 1ª mulher presidente da história do país

Iliana Yotova foi eleita a primeira presidente mulher da história da Bulgária - (crédito: Reprodução/x)

A Bulgária elegeu Iliana Yotova como a primeira mulher presidente de sua história. A atual presidente interina venceu o segundo turno das eleições, realizado no domingo, 1º de novembro.

Yotova teve cerca de 58% dos votos contra cerca de 38% de seu adversário, o ex-primeiro-ministro interino Andrey Gyurov, segundo resultados preliminares repercutidos na imprensa internacional.

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Gyurov, apoiado por partidos reformistas da oposição pró-Ocidente, reconheceu a derrota após a divulgação das primeiras projeções. Os resultados oficiais são aguardados para esta segunda-feira (2/11).

A vitória também representa um resultado importante para o primeiro-ministro Rumen Radev, aliado político de Yotova e apoiador de sua candidatura. Em publicação nas redes sociais, ele agradeceu aos eleitores e afirmou que os búlgaros escolheram "o futuro em vez do passado", além de destacar a busca por paz, estabilidade e normalidade.

Yotova também se manifestou após as primeiras projeções. Em entrevista coletiva em Sófia, capital do país, ela agradeceu aos eleitores que a apoiaram e aos que escolheram outros candidatos.

"Agradecemos aos cidadãos que não nos apoiaram - o voto deles significa muito para nós. Escutamos o que eles querem a dizer. Faremos uma análise muito séria e responderemos às suas preocupações e esperanças, bem como às pessoas que não votaram", disse.

Vitória reforça aproximação com Moscou

Aos 62 anos, Yotova assumiu interinamente a Presidência em janeiro, quando Radev deixou o cargo para disputar as eleições parlamentares. Sua vitória deve manter a Presidência sob influência da maioria governista, segundo informações da agência Associated Press (AP).

Na política externa, a presidente eleita deve dar continuidade à orientação de Radev, que defende a manutenção da Bulgária no caminho europeu, mas também relações mais próximas com a Rússia e o levantamento de sanções contra Moscou.

A guerra na Ucrânia esteve entre os temas da campanha, onde Yotova defendeu uma solução diplomática envolvendo os dois países.

A Bulgária integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) desde 2004 e a União Europeia desde 2007.

*Com informações da AP