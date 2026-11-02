"Vamos bater no chão": áudio mostra desespero em queda de avião nos EUA

O impacto do avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas gerou uma grande bola de fogo em rodovia - (crédito: various sources / AFP )

Nove pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no sul da Flórida, no domingo (1º). O impacto ocorreu sobre um bairro situado a poucos quilômetros de Mar-a-Lago, residência de férias do presidente americano Donald Trump, conforme informaram as autoridades.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, confirmou que nove pessoas estavam a bordo do jato executivo Learjet 60 e nenhuma sobreviveu. A aeronave havia decolado de Austin, no Texas, com destino às Bahamas.

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O secretário classificou o episódio em comunicado oficial emitido após o ocorrido. "O acidente de avião hoje no condado de Palm Beach, na Flórida, é uma tragédia", disse Duffy.

A queda aconteceu perto de Cresthaven, comunidade que fica a menos de 11 quilômetros de Mar-a-Lago. Trump estava no local durante o domingo.

Circunstâncias da queda e relatos no local

Vídeos não verificados publicados nas redes sociais mostram a aeronave quase em posição vertical se chocando contra o chão em alta velocidade. As imagens registram uma grande bola de fogo e uma cratera em chamas perto de uma rodovia movimentada.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, compareceu aos arredores da área atingida e avaliou os danos. "Isto obviamente é um acidente aéreo cataclísmico", declarou DeSantis.

"Parecia um míssil caindo", acrescentou o governador, que informou não haver relatos de feridos em terra.

Condições meteorológicas e investigações

Tempestades haviam sido registradas na região durante o período. Uma hora antes do acidente envolvendo o Learjet, Trump partiu a bordo do Air Force One pelo recém-renomeado Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump, nas proximidades, portando um guarda-chuva durante o embarque.

A Administração Federal de Aviação se posicionou sobre os procedimentos de análise técnica. "A FAA e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte irão investigar" o acidente, informou a agência em comunicado.

Uma gravação de áudio publicada no site de tráfego aéreo "liveatc.net" registrou as transmissões da cabine de comando. No material, uma pessoa a bordo relata "turbulência moderada" durante o trajeto.

A mesma voz informou que a aeronave estava "entrando em zona de precipitação" e precisava "subir". Logo depois, a pessoa transmitiu "mayday, mayday" devido ao início de uma descida acelerada.

"Nós vamos bater no chão", disse a pessoa momentos antes de a comunicação ser completamente interrompida.

Com informações da AFP*

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.