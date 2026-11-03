Norte-americana morre durante maratona disputada em homenagem ao avô

Rachel Apa, corredora morta durante a Maratona de Nova York, aos 24 anos - (crédito: Reprodução / Instagram / Rachel Apa)

A norte-americana Rachel Apa, de 24 anos, morreu enquanto disputava a maratona de Nova York, no último domingo (1º/11). Depois de sofrer um mal-estar ainda durante a prova, chegou a ser socorrida e atendida, mas não resistiu.

De acordo com informações do The New York Times, Rachel disputava a primeira prova da vida após meses de preparação. Na altura do quilômetro 37, a atleta desmaiou, a apenas 3,5km da linha de chegada, localizada no Central Park. Confirmada pelo pai, a morte foi causada por rabdomiólise, uma condição médica grave motivada pela destruição rápida e intensa das fibras dos músculos esqueléticos. Esta quebra libera o próprio conteúdo na corrente sanguínea.

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A atleta já havia relatado dores no km 29. Durante a prova, trocava mensagens com o pai por meio do aplicativo oficial da corrida, além de também ser acompanhada pela mãe. No entanto, em determinado momento, a jovem parou de responder as tentativas de contato.

Testemunhas iniciaram manobras de reanimação ao presenciarem o desmaio. Após chegarem ao local, paramédicos fizeram uso de um desfibrilador. Sem sucesso, foi levada ao Mount Sinai Medical Center, onde passou por tentativas de reanimação durante seis horas. Ainda assim, não resistiu.

Rachel participava da maratona para arrecadar doações destinadas a pesquisas sobre a doença de Parkinson, condição responsável por matar o avô da corredora natural da Pensilvânia, em 2022. A participação na corrida serviu como forma de homenagem. Durante os tempos de universidade, Rachel Apa foi atleta de hóquei sobre grama.

A The New York Road Runners, organização responsável pela maratona, não respondeu, inicialmente, a críticas feitas pela família de que os paramédicos demoraram sete minutos para chegar ao local onde Rachel desmaiou. Em seguida, afirmaram que a equipe demorou apenas "alguns minutos" para iniciar as manobras. Além disso, confirmou a morte e manifestou solidariedade a familiares e amigos, de acordo com o Times.



