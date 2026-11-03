Trump diz que Israel deixará de receber US$4 bilhões em ajuda dos EUA até final do ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3/11), que a ajuda de Washington a Israel terminará no final do ano, argumentando que o país não precisa mais da assistência e pode comprar suas próprias armas.

"Estávamos dando a eles US$ 4 bilhões, mas isso será cortado no final do ano", disse Trump ao programa Fox & Friends. O republicano acrescentou que ele e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discutiram o fim da assistência por anos, e que Netanyahu levantou a ideia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Eles não precisam disso. Israel é nosso número um. Damos a eles mais do que a qualquer outro, e eles não precisam mais disso", enfatizou. Trump também pontuou que Israel permanece um dos aliados "mais confiáveis da América".

O atual acordo de assistência à segurança entre EUA e Israel prevê cerca de US$ 3,8 bilhões anuais até 2028. Netanyahu já disse anteriormente que quer eliminar a dependência de Israel da ajuda militar dos americanos.

Sobre atacar o Irã após as eleições de meio de mandato, Trump respondeu: "veremos. Não estou querendo matar muitas pessoas. Mas se tivermos que fazer, teremos que fazer. Mas não estou querendo fazer isso". Segundo ele, os EUA realizaram na noite passada ataques à uma instalação iraniana de forma "muito eficaz".

O presidente também anunciou que fará um "grande acordo" comercial com o Canadá em breve, mas não forneceu mais detalhes.