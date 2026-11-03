Mulheres ganham espaço na direção de empresas, diz OIT

As mulheres vêm ocupando cada vez mais as cargas diretivas de mais alto nível nas empresas, mas as desigualdades persistem nos demais níveis de gestão, afirma a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em um relatório publicado nesta terça-feira (3).

O estudo constata que a representação das mulheres à frente das empresas melhorou na última década, como demonstra a porcentagem de conselhos de administração no mundo presididos por mulheres, que passou de 13,1% em 2013 para 30,9% em 2025. Da mesma forma, a proporção de empresas dirigidas por uma mulher aumentou de 23,4% para 28,2% no mesmo período.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apesar desses avanços, as mulheres continuam globalmente sub-representadas nas cargas diretivas em geral. Eles ocuparam menos de um terço desses postos (30,5%), embora esse número tenha sido melhorado desde 2000 (24,5%).

“A igualdade de gênero é um direito fundamental, e os dados demonstram claramente que também é um poderoso motor de sustentabilidade empresarial e de crescimento econômico”, declarou em comunicado o diretor-geral da OIT, Gilbert Houngbo.

Segundo o relatório, baseado em uma pesquisa realizada com 11.957 empresas de 99 países, a lacuna entre os compromissos e sua implementação está se ampliando.

Em 2025, cerca de três quartos das empresas (74,8%) afirmavam dispor de uma política de igualdade e diversidade, ou de um mecanismo equivalente, mas a proporção natural que aplicavam iniciativas nessa área caiu de 37,4% em 2018 para 26,5% em 2025, de acordo com a OIT.